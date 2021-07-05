شهر الأدب الكورى.. دعوة لاستكشاف عوالم جديدة فى الثقافة الكورية

من المقرر أن ينظم المركز الثقافي الكوري في مصر على مدار شهر كامل سلسلة من الفعاليات الثقافية للاحتفاء بالأدب الكوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الجماهيرية المباشرة.

تتضمن الفعاليات سلسلة من اللقاءات المصورة التي تبث على قناة المركز على اليوتيوب مع عدد من المترجمين والنقاد حول تجاربهم مع الأدب الكوري بينهم الدكتور محمود عبدالغفار أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة والذي ترجم إلى العربية مجموعة من أهم الأعمال الأدبية الكورية، والدكتورة آلاء فتحي أستاذ الأدب الكوري بجامعة عين شمس بالإضافة إلى الروائية الشابة نهلة كرم.

وسيقوم عدد من الطلاب المصريين الذين يدرسون في كوريا بنقل تجربة حية حول ثقافة القراءة في كوريا، والدور الحيوي للمكتبات ودور النشر في كوريا، وفقًا لبيان المركز.

وسيقدم نادي القراء وهو أحد أكبر نوادي القراءة في مصر، قراءة متعمقة للأعمال الأدبية الكورية المترجمة للغة العربية.

وبالتزامن يشارك المركز الثقافي الكوري في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي تستمر حتى 15 يوليو الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر وإتاحة الفرصة أمام القراء المصريين للتعرف على مختلف جوانب الثقافة الكورية ولا سيما الأدب الكوري.

وتختتم فعاليات شهر الأدب الكوري في مصر بتنظيم أمسية أدبية من أجل تقديم قراءة متعمقة لأهم روائع الأدب الكوري المترجم للغة العربية وذلك بمشاركة مجموعة من النقاد ومسئولي دور النشر المهتمين بترجمة الأدب الكوري.

من جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو، إن تنظيم فعالية شهر الأدب الكوري خلال يوليو الجاري هو بمثابة دعوة لاستكشاف عنصر أساسي من الثقافة الكورية وهو الأدب الكوري.

ولفت المسئول الكورى إلى أن الأدب الكوري يكتسب شعبية متزايدة على الساحة الدولية شأن الكي بوب والدراما الكورية، في ظل طرحه للعديد من القضايا الإنسانية المعاصرة وهو ما يدفع الكثير من الشباب لتعلم اللغة الكورية.

المركز الثقافي الكوري

كما أقر أوه سونج بأن ترجمات الأدب الكوري إلى العربية ما زالت في مرحلة مبكرة، معربًا عن أمله في أن تنهض الأجيال الجديدة من خريجي أقسام اللغة الكورية في مصر بدور رائد نحو زيادة عدد الترجمات الكورية إلى اللغة العربية.