عودة حفلات التوقيع بمعرض الكتاب.. وزيادة السعة الاستيعابية لـ70%

قالت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ52، اليوم الإثنين، إنه بناءً على قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، أمس الأحد، بزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 70%، ودعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة.

وأضافت اللجنة أنها قررت فتح باب الدخول لسعة 70% من جمهور المعرض، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات اليومية بنسبة 20%، وفتح باب حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين، بنسخة من الكتاب، ويجب أن تكون في منطقة مفتوحة ممنوع البيع فيها.

وكشفت اللجنة عن استمرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساءً.

وافتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 إلى 20 جنيه بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والإطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد المعرض خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الجمهور على اقتناء الكتب، مما يؤكد مدى قوى ووعي المصريين، وعشقهم للقراءة والثقافة.