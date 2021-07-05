هبوط اضطراري لطائرة قادمة من المنامة بمطار الكويت وإخلاء جميع الركاب

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الإثنين، عن هبوط اضطراري في مطار الكويت لطائرة من نوع ايرباص " A321" في تمام الساعة 5.05 مساء اليوم، قادمة من العاصمة البحرينية المنامة، وكان على متنها 68 راكبًا، وذلك دون وقوع أية إصابات.

وأضاف "الطيران المدني"، في بيانٍ صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني بالكويت، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدة أن جميع الركاب بصحة جيدة.

بيان "طيران الخليج"

وفي هذا الصدد، قالت شركة "طيران الخليج"، في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "تعرضت رحلتنا رقم GF215 المتجهة من البحرين إلى الكويت، إلى حادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي".

وأضاف بيان الشركة: "نؤكد أنه تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبًا وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار.. نعمل حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".

الطيران المدني الكويتي

وفي ذات السياق، ذكر الطيران المدني الكويتي، في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "هبوط اضطراري للرحلة رقم GFA 215 القادمة من المنامة في مطار الكويت الساعة 17:05 بسلام، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضاف البيان: "كان على متن الطائرة من نوع إيرباص A321 عدد (69) راكبًا وجميعهم بصحة جيدة ومن دون إصابات".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عبر موقعها الرسمي، أكدت شركة "طيران الخليج" أنه تم إجلاء جميع الركاب بأمان ومرافقتهم إلى مبنى المطار، فيما تعمل الشركة حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث.