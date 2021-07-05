وزيرة المرأة ببوركينا فاسو: العاصمة الإدارية إنجاز مصرى متميز

قالت الوزيرة هيلين مارى لورنس، وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة ببوركينا فاسو، رئيسة المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الموجودة حاليًا في مصر، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد إنجازًا متميزًا لا بد من الإشادة به، ناقلة تحيات رئيس دولة بوركينا فاسو لشعب المصري العظيم.

جاء ذلك خلال لقائها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والتي تتسلم رئاستها مصر والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في الفترة من 5- 8 يوليو الحالي.

ووجهت الشكر لمصر على مساندتها لجهود دولة بوركينافاسو خلال رئاسة بوركينا للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، معربة عن سعادتها بالعمل مع الدكتورة مايا مرسي.

وقامت الوزيرة هيلين ماري لورنس بإهداء الدكتورة مايا مرسي مجسمًا لأكبر شجرة في بوركينا فاسو، والتي ترمز للحكمة والعقل.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بالوزيرة هيلين في مصر لحضور المؤتمر، مشيدة بالتعاون الذي تم خلال الفترة الماضية.

وقالت إن الكثير قد تحقق خلال السنوات الماضية في ملف المرأة بالمنظمة، نتيجة للجهود المتميزة التي قامت بها الوزيرة هيلين في دعم هذا الملف وتمكين المرأة، خلال رئاستها للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.