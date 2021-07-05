أشرف صبحي: مشروع «التنسيقية» يساعد في تطوير مراكز الشباب

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حوار أونلاين، مع مجموعة من شباب تنسيقية شباب الأحزاب في حلقة نقاشية حول مشروع قانون "نقل ملكية واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب"، وذلك بحضور كل من الأستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب والاستاذ أحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية".

وأعرب صبحي عن سعادته بتواجده في المناقشة لمشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحاً أن القانون هام لأنه سيساعد على حل العديد من المشاكل التي تساهم في تطوير مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، الأمر الذي يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية للنهوض بالخدمات المقدمة لجميع ابناء الشعب المصري على مستوي الجمهورية.

مشدداً على أهمية أن يكون القانون متوافق مع الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر وعلى قدر من المرونة للعمل على حل الخلافات بين الجهات المختلفة، للخروج بأفضل نتيجة ممكنة، وتقديم افضل الخدمات للشعب المصري الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً في ظل اهتمام من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورعاية مستمرة من سيادته.

جاءت الجلسة النقاشية بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.