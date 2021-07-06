الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أدوية للسيطرة على السكر فى الدم

مرضى السكري
مرضى السكري

يعتبر مرض السكري، من الأمراض التي تنتشر بشكل كبير بين المصرين، حيث يتربع على عرش الأمراض المزمنة في العالم.

 

ويتسأل الكثير عن الجديد بشأن العلاجات الجديدة لمرض السكري، فكل يوم يأتي العلم بالجديد فمؤخرًا  كشفت دراسة جديدة، أن مضادات الحموضة تساعد بشكل كبير في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

 

وأظهر تحليل جديد أن فئة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع لعلاج حرقة المعدة وقرحة المعدة تعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري عند إضافتها إلى العلاج المعتاد.

 

ووفقًا لما ذكره موقع " WebMD" الطبي، فإن أدوية الحموضة تؤثر على بعض هرمونات الأمعاء التي تعتبر مهمة في تنظيم الجلوكوز.

 

وأوضح الباحثون، إذا كان هناك شخص ما يستخدم مثبطات مضخة البروتون بالفعل وكان يعمل بشكل جيد ، فإن مثبطات مضخة البروتون قد تكون مفيدة لمرض السكري إذا كان مصابًا به.

 

«خفضت مضادات الحموضة قياسات السكر للمرضى» 

ودرس الدكتور كاشف منير، الأستاذ المشارك في طب الغدد الصماء والسكري والتغذية في كلية الطب بجامعة ماريلاند في بالتيمور، وزملاؤه نتائج خمس دراسات شملت ما يقرب من 250 ألف شخص غير مصاب بالسكري. 

 

ووفقًا لنتائج الدراسات، فقد ارتبط علاج مثبطات مضخة البروتون كإضافة للرعاية القياسية بانخفاض إضافي بنسبة 0.36٪ في الهيموجلوبين، بعد إستخدام أدوية الحموضة.

 

وأشار القائمين على الدراسة إلى أن المرضى الذين يعانون من ضعف في التحكم في نسبة السكر في الدم، استفادوا أكثر عندما تناولوا مضادات الحموضة أكثر من غيرهم.

 

وخلص الباحثون إلى أن تأثير مضادات الحموضة المثبطة لمضخة البروتون على التحكم في نسبة السكر في الدم يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وصف مضادات الحموضة لمرضى السكري.

مضادات الأمراض المزمنة دراسة جديدة مرض السكري ادوية الحموضة السكر في الدم نسبة السكر في الدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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