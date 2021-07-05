الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدرسة بالمنوفية الثالثة عالميا في مسابقة لعلوم الفضاء

علوم الفضاء
علوم الفضاء

أعلنت مدرسة المتفوقين بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، في بيان، حصول 4 طالبات من طلابها على المركز الثالث في مسابقة لعلوم الفصاء أقيمت في أمريكا، أونلاين، وحصول المدرسة على مركز متقدم.

وأوضح البيان أن المسابقة شارك فيها العديد من الطلاب على مستوى العالم.

وأضاف البيان أن الطلاب في المدرسة يحصدون العديد من الجوائز ومن بينهم فوز الطالبة ميار أيمن بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة العالمية كانجارو في العلوم، مضيفا أن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، أيضا كرم فريقا من مدرسة المتفوقين، لحصولهم على مسابقة Intel isef على مستوى الجمهورية.

وكانت المدرسة قالت في بيان لها، "مليار مبروك لمدرسة المتفوقين بالمنوفية لحصولها على افضل المدارس المشاركة في مسابقة علوم الفضاء على مستوى العالم، وتهنئة خاصة للطالبات، ميار أيمن، وفرح تامر، وسهيلة رشدي، وبسنت خالد، لحصولهم على المركز الثالث عالميا في المسابقة ميدالية برونزية، دائما من تقدم لتقدم، وعاش فريق المنوفية بأبنائها علماء المستقبل".

من جانبه، أكد الدكتور ياسر دنيا مدير مدرسة المتفوقين بمدينة سرس الليان، أن 4 طالبات حصلن علي المركز الثالث على مستوى العالم فى مسابقة لعلوم الفضاء.

مصر المنوفية أمريكا امتحانات المركز الأول مدير مدرسة مسابقات مركز علوم الفضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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