عقب تأجيل جلسة البرلمان.. تعرف على بنود وحجم الموازنة العامة الليبية لعام 2021

علق مجلس النواب الليبى، اليوم، جلسته المخصصة لبحث ميزانية الحكومة إلى الغد، وسط جدل بين الأعضاء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن عدد من النقاط الخلافية.

ويعود الخلاف في البرلمان الليبي إلى عدة نقاط، من بينها توحيد المؤسسات السيادية الرقابية، إضافة إلى إلغاء باب الطوارئ، وخفض الباب التسييري.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال الجلسة التي جرت اليوم بمقر المجلس في طبرق إن لجنة المالية في المجلس، ستعقد اجتماعا مع الحكومة لمناقشة الموازنة، على أن تجري إحالة الملاحظات إلى النواب، بعد ذلك.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا،عبدالحميد الدبيبة استمرار صرف الرواتب لليبيين، رغم عدم اعتماد الميزانية، مشددا على دور مجلس النواب في الميزانية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف دبيبة أن الحكومة ستقدم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام، قائلا إنه على مجلس النواب الليبي أن يصدر القانون.

حجم الموازنة العامة لعام 2021

وتصل الموازنة العامة لعام 2021 في ليبيا، إلى 20 مليار دولار فيما جرى تحديد إيرادات البلاد في 24 مليار دولار، مما يعني توقع فائض قدره 3.5 مليار دولار.

ولفتت أرقام الموازنة إلى اعتماد ليبيا على إيرادات الصادرات النفطية بنسبة 50 في المئة.

بنود الموازنة العامة لعام 2021

وجرى تقسيم أبواب الموازنة كالتالي، لتذهب 4.4 مليارات دولار إلى التنمية، و5 مليارات دولار إلى الدعم، مع تخصيص 880 مليون دولار للطوارئ.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، أعلن أمس الأحد، بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وأضاف رئيس المفوضية: "أدعو الجميع لإدراج أسمائهم في سجل الناخبين".