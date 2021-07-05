الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب تأجيل جلسة البرلمان.. تعرف على بنود وحجم الموازنة العامة الليبية لعام 2021

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

علق مجلس النواب الليبى، اليوم، جلسته المخصصة لبحث ميزانية الحكومة إلى الغد، وسط جدل بين الأعضاء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن عدد من النقاط الخلافية.

ويعود الخلاف في البرلمان الليبي إلى عدة نقاط، من بينها توحيد المؤسسات السيادية الرقابية، إضافة إلى إلغاء باب الطوارئ، وخفض الباب التسييري.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال الجلسة التي جرت اليوم بمقر المجلس في طبرق إن لجنة المالية في المجلس، ستعقد اجتماعا مع الحكومة لمناقشة الموازنة، على أن تجري إحالة الملاحظات إلى النواب، بعد ذلك.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا،عبدالحميد الدبيبة استمرار صرف الرواتب لليبيين، رغم عدم اعتماد الميزانية، مشددا على دور مجلس النواب في الميزانية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف دبيبة أن الحكومة ستقدم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام، قائلا إنه على مجلس النواب الليبي أن يصدر القانون.

حجم الموازنة العامة لعام 2021

وتصل الموازنة العامة لعام 2021 في ليبيا، إلى 20 مليار دولار فيما جرى تحديد إيرادات البلاد في 24 مليار دولار، مما يعني توقع فائض قدره 3.5 مليار دولار.

ولفتت أرقام الموازنة إلى اعتماد ليبيا على إيرادات الصادرات النفطية بنسبة 50 في المئة.

بنود الموازنة العامة لعام 2021

وجرى تقسيم أبواب الموازنة كالتالي، لتذهب 4.4 مليارات دولار إلى التنمية، و5 مليارات دولار إلى الدعم، مع تخصيص 880 مليون دولار للطوارئ.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، أعلن أمس الأحد، بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وأضاف رئيس المفوضية: "أدعو الجميع لإدراج أسمائهم في سجل الناخبين".

ليبيا مجلس النواب الليبي تأجيل جلسة النواب رئيس الحكومة النقاط الخلافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

النقض تقبل طعن المتهمين بقتل مندوب شرطة وإصابة ضابط بمصر الجديدة

«التأمينات» تحدد شروط حصول الابن على معاش والده بعد وفاته

مطار برج العرب يستقبل أولى الرحلات القادمة من أثينا

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من المنامة بمطار الكويت وإخلاء جميع الركاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟