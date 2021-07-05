استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة بتكلفة 460 مليون جنيه

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، عن استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى.



وأكد عبدالباسط أنه نظرًا لنجاح برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، حيث حقق البرنامج 850 حالة حتى الآن، فسيتم استكمال التشطيبات والتجهيزات لمبنى زراعة الكبد بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال تعاون الوزارات المختلفة وتكاثف أجهزة الدولة لتوفير الدعم المالي بتكلفة إجمالية 460 مليون جنيه لاستكمال المشروع من الموازنة العامة للدولة بقيمة 240 مليون جنيه ومشاركة مجتمعية من البنك المركزي بقيمة 220 مليونًا للانتهاء من المبنى خلال عام.

وأشار الدكتور محمد عبدالوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد إلى أن المبنى تم إنشاؤه على مساحة 700 م، الدور الأرضي (مسجد وجراج للسيارات)، الدور الأول (الاستقبال والعيادات الخارجية)، الدور الثاني (العمليات إفاقـــــــــة)، الدور الثالث (عناية مركزة للمرضى والمتبرعين)، الدور الرابع (إداري/ أرشيف طبي/ قاعة اجتماعات لمناقشة حالات المرضى/ قاعة للتعليم وعرض العمليات عن طريق دائرة تليفزيونية مغلقة)، الدور الخامس + السادس + السابع (غرف إقامة المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية والمتابعة الطبية على مدى الحياة)، الدور الثامن (لحالات الإقامة المتميزة والقادرة للصرف منها على المرضى الفقراء بالمركز)، الدور التاسع (مخصص للبحث العلمي في مجال أمراض وزراعة الكبد).



وأضاف الدكتور حلمى عزت مدير المركز أن المركز استطاع أن يحقق سمعة محلية وعالمية في مجال جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، من خلال تكاتف جهود الأطباء والعاملين بالمركز لتقديم خدمات طبية متميزة.

استكمال مبنى زراعة الكبد

استكمال مبنى زراعة الكبد

استكمال مبنى زراعة الكبد

استكمال مبنى زراعة الكبد