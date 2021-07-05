إيطاليا تؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع فرنسا لبسط الاستقرار فى ليبيا ومنطقة الساحل

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الإثنين، ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي مع فرنسا من أجل بسط الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

وقال ماتاريلا - في تصريح عقب لقاء بقصر الإليزيه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بوسع أوروبا أن تنقل إلى المناطق المجاورة، مثل ليبيا ومنطقة الساحل، رسالتها من أجل السلام والتعاون، مضيفًا أن "فرنسا وإيطاليا بالتأكيد مدعوتان إلى التعاون، كما تقومان بذلك بالفعل"، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى أنه بحث مع ماكرون التنسيق المشترك، مؤكدًا أهمية تحقيق السلام والتعاون والنمو، ليس فقط فيما يختص بمستقبل أوروبا، ولكن أيضًا المناطق المحيطة التي تواجه أزمات وتوترات.

وفي سياق آخر قالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غاليون، الأحد، إن تقديم المساعدة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، هو جزء من مهام البعثة الأممية.

وأضافت غاليون في كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات: "كما دعمنا الانتخابات في 2012 ندعمها الآن، داعية الأطراف السياسية إلى سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية".

وأعربت غاليون عن أسفها على انتهاء اجتماع ملتقى الحوار الليبي الذي عقد على مدار خمسة أيام في جنيف دون اتفاق.

وتابعت: "ليبيبا عند مفترق طرق بعد 7 سنوات دون انتخابات، مشيدة بأداء المفوضية لتحديث ملف الناخبين.

وشجعت المسئولة الأممية، المجلس الرئاسي والحكومة لتقديم دعم الانتخابات لإجرائها في مكان آمن، مردفة: "كما نشجع المواطنين على المشاركة".