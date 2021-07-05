الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع فرنسا لبسط الاستقرار فى ليبيا ومنطقة الساحل

كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الإثنين، ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي مع فرنسا من أجل بسط الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

وقال ماتاريلا - في تصريح عقب لقاء بقصر الإليزيه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بوسع أوروبا أن تنقل إلى المناطق المجاورة، مثل ليبيا ومنطقة الساحل، رسالتها من أجل السلام والتعاون، مضيفًا أن "فرنسا وإيطاليا بالتأكيد مدعوتان إلى التعاون، كما تقومان بذلك بالفعل"، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى أنه بحث مع ماكرون التنسيق المشترك، مؤكدًا أهمية تحقيق السلام والتعاون والنمو، ليس فقط فيما يختص بمستقبل أوروبا، ولكن أيضًا المناطق المحيطة التي تواجه أزمات وتوترات.

وفي سياق آخر قالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غاليون، الأحد، إن تقديم المساعدة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، هو جزء من مهام البعثة الأممية.

وأضافت غاليون في كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات: "كما دعمنا الانتخابات في 2012 ندعمها الآن، داعية الأطراف السياسية إلى سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية".

وأعربت غاليون عن أسفها على انتهاء اجتماع ملتقى الحوار الليبي الذي عقد على مدار خمسة أيام في جنيف دون اتفاق.

وتابعت: "ليبيبا عند مفترق طرق بعد 7 سنوات دون انتخابات، مشيدة بأداء المفوضية لتحديث ملف الناخبين.

وشجعت المسئولة الأممية، المجلس الرئاسي والحكومة لتقديم دعم الانتخابات لإجرائها في مكان آمن، مردفة: "كما نشجع المواطنين على المشاركة".

الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

النقض تقبل طعن المتهمين بقتل مندوب شرطة وإصابة ضابط بمصر الجديدة

«التأمينات» تحدد شروط حصول الابن على معاش والده بعد وفاته

مطار برج العرب يستقبل أولى الرحلات القادمة من أثينا

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من المنامة بمطار الكويت وإخلاء جميع الركاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟