الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تعلن أماكن تلقى اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

طلاب
طلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن أماكن تقديم طلبات الاعتذار في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وفقًا لحالات قبول الاعتذار، وشملت أماكن الاعتذار بالقاهرة التالي: 

١ - مدرسة المجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة: 

ومكانه بجوار إدارة الوايلي التعليمية ومسجد الرحمن الرحيم، ويشمل مناطق: (روض الفرج- الساحل- شبرا- الشرابية- حدائق القبة- الزاوية- مصر الجديدة- النزهة- القاهرة الجديدة- الشروقـ غرب القاهرة- عابدين- وسط- باب الشعرية).

٢ - مدرسة مصر المستقبل المتميزة للغات: 

ومكانه بجوار إدارة الوايلي التعليمية ومسجد الرحمن الرحيم المنطقة الصناعية، ويشمل مناطق: (البساتين ودار السلام- الوايلي- المنطقة الصناعية- الزيتون- الخليفة والمقطم- مصر القديمة- غرب مدينة نصر- شرق مدينة نصر- السيدة زينب- المعادي). 

٣ - مدرسة التجريبية للثانوية الفكرية: 

ومكانه: 4 شارع علي خليل- ميدان عبده باشا، ويشمل مناطق: (منشأة ناصر- السلام– المرج- عين شمس- المطرية- حلوان- التبين- المستقبل "15 مايو"- المعصرة).

وكانت قد بدأت اليوم الإثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقى طلبات الراغبين فى الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، وتستمر لمدة يومين لتنتهي الأربعاء 7 يوليو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابات ندب المشاركين فى أعمال الامتحانات، أمس، على أن يتم تشكيل لجنة متخصصة لفحص كافة طلبات الاعتذارات بكل مديرية، لتكون النتيجة على نهاية الأسبوع الجاري.

وحددت الوزارة حالات تقديم الاعتذارات عن المشاركة بالامتحانات وهي:

1- مستند دال على الحصول على إجازة بدون مرتب.

2- وجود قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

3- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4- نسبة عجز 5%.

5- وجود طفل رضيع حتى سنتين.

6- وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

7- وفاة الزوج أو الزوجة.

8- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد.

9- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

القاهرة الجديدة الاثنين متحدى الاعاقة محافظة القاهرة مدرس تلقى مصر القديمة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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