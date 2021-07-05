الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى إلى السودان: زيارة «كاودا» هدفها حشد الدعم لعملية السلام

السفير دونالد بوث
السفير دونالد بوث

قال المبعوث الأمريكي إلى السودان السفير دونالد بوث، إن رحلة بعثة "الترويكا" إلى مناطق "الحركة الشعبية – شمال – بقيادة عبدالعزيز الحلو"، في مدينة "كاودا" (بولاية جنوب كردفان جنوب جمهورية السودان) كانت بغرض حشد الدعم للحلو، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في جوبا، والتوصل إلى اتفاق سلام بناء على إعلان المبادئ الموقع بين الحركة ووفد الحكومة.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الإثنين، مع بعثة دول الترويكا، التي تضم مبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة السفير بوب فيرويذر، والنرويج السفير أندري ستيانسن.

وقدم وفد بعثة دول الترويكا، إلى عضو مجلس السيادة، تقريرًا مفصلًا حول اللقاءات التي أجراها في مدينة "كاودا" مع "أعضاء مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو"، وعدد من الفاعلين الآخرين، بهدف تشجيع عملية استكمال السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة.

وأضاف بوث - في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن "بعثة الترويكا قدمت تقريرًا مفصلًا حول لقاءاتها واتصالاتها بكاودا، للفريق أول ركن شمس الدين كباشي بحكم أنه منخرط بقوة فى عملية المفاوضات مع الحركة".

وأكد أن اللقاء مع كباشي "مثمر وبناء"، حيث تطرق لسير تطبيق اتفاقية جوبا لسلام السودان، بالتركيز على الخلافات القائمة حول تطبيق اتفاق مسار شرق السودان، لافتًا إلى أن البعثة تتطلع في الفترة المقبلة إلى مزيد من النقاشات حول هذا الموضوع.

في وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، عزم حكومة الفترة الانتقالية واستعدادها لاستكمال السلام عبر الحوار مع "الحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبدالعزيز الحلو"، و"حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور".

وأشاد العطا، لدى لقائه اليوم مع وفد بعثة دول "الترويكا" والذي يضم مبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية السفير دونالد بوث، المملكة المتحدة السفير بوب فيرويذر، ومملكة النرويج السفير أندري ستيانسن، بالدعم الذي تقدمه مجموعة دول الترويكا، لعملية السلام فى السودان.

المبعوث الأمريكي السودان الترويكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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