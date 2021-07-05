«حجازى» يعلن أعداد المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أن إجمالي عدد المشاركين في لجان سير الامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١م، يبلغ 133 ألفا و850 معلما وإداريا على مستوى الجمهورية.

وأكد حجازي، في تصريحات له، أن إجمالي عدد الملاحظين المشاركين في الامتحان يبلغ 91 ألفا و318 معلما، وإجمالي عدد المراقبين يبلغ 12 ألفا و598 معلما، فيما يبلغ إجمالي رؤساء اللجان 2200، وإجمالي عدد المراقبين بأول لجنة 2200.

ولفت نائب الوزير، إلى أن عدد أعضاء التطوير يبلغ 4746 عضوا، أما إجمالي الأعضاء القانونيين المشاركين في أعمال الامتحان يبلغ 1714 عضوًا، وإجمالي أعضاء لجان الإدارة يبلغ 1190 عضوًا.

وأوضح نائب رئيس عام الامتحانات، أن إجمالي عدد أعضاء الأمن المشاركين في أعمال الامتحان يبلغ 9511 عضوا.

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولي لمدة ٣ ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقًا لجدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.