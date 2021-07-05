الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

4 أنواع.. «الصحة» تكشف جرعات لقاح كورونا الواردة لمصر حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن إجمالى الجرعات من لقاحات فيروس كورونا التى وصلت مصر حتى الآن، لافتة إلى وصول 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأشارت لـ "الدستور" إلى أن الجرعات التى وصلت مصر تشمل لقاحات "أسترازينيكا، سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك"، لافتة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء إنتاج لقاح فيروس كورونا في مصر.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وأعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو أسترازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

 أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة الجرعات لقاحات فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا استرازينكا سبوتنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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