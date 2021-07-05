المجلس الانتقالى السودانى يوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات

أوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، الإثنين، بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اجتماعًا بالقصر الجمهوري مساء اليوم ، بحث عددًا من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، وذلك حسب بيان للمجلس.

وقال حيدر الصافي عضو مجلس الشركاء، إن الاجتماع أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر، مبينًا أن المجلس شكَّل لجنة برئاسة كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

وأوضح حيدر الصافي أن المجلس ناقش باستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها، والتي قال إنها ستبدأ منذ الآن، مؤكدًا اهتمام المجلس بهذه القضية على المستوى السياسي والأمني وعلى المستويات الأخرى.

رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد الترويكا

وثمَّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الجهود التي تضطلع بها دول الترويكا لإحلال السلام والاستقرار في السودان، بجانب دعمها اللامحدود لعملية الانتقال الديمقراطي.

وأشار لدي لقائه بمكتبه أمس الأحد، بمبعوثي دول الترويكا المبعوث الأمريكي السفير دونالد بوث البريطاني بوب فيرويذر والنرويجي إندري ستيانسن، بحضور السفيرة النرويجية والقائمين بالأعمال الامريكي والبريطاني، إلى أن توقيع الترويكا كشهود ضامنين على اتفاق جوبا لسلام السودان، يعد إضافة حقيقة لدعم وإنجاح مسيرة السلام، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق واستكمال ملف السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

وأوضح المبعوث البريطاني بوب فيرويذر، أن اللقاء مع البرهان تناول عددًا من القضايا الخاصة بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام والملفات ذات الصلة، وأشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، ولفت إلي أن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة علي نتائج زيارته الأخيرة لكاودا ولقائه عبدالعزيز الحلو، واصفًا اللقاء بالإيجابي.