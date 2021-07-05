محمود حسين مديرا لإدارة الطب العلاجي بـ«صحة بنى سويف»

أصدر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، اليوم الإثنين، قرارا بتكليف الدكتورة محمود حسين مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بمديرية الصحة، للقيام بأعمال مدير لإدارة الطب العلاجي بمديرية صحة بنى سويف.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى على مدار يومين مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة ووسط إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1306مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 56 معمل طفيليات 48،حالات الأشعة 20،استصدار قرارين على نفقة دولة تحويل 27 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 47 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 95مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكرعن أمراض الضغط والسكرلـ 100 مواطنا.

من ناحيته أكد وكيل الوزارة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.