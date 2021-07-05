الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تسجل 369 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا من منتصف الليلة الماضية وحتى مساء اليوم، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجل في إسرائيل في الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفقا لمعطيات صحة الاحتلال، تم إجراء نحو 45 ألف فحص اليوم، وبلغ معدل الفحوصات الإيجابية 0.8%، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1522 إصابة منذ مطلع شهر يوليو الجاري، بمتوسط أكثر من 300 إصابة في اليوم، مقارنة مع تسجيل 2389 إصابة طوال  شهر يونيو الماضي، و918 إصابة في شهر مايو.

وأوضحت صحة دولة الاحتلال أن عدد المصابين بحالة خطيرة لا يرتفع بصورة حادة، ويبلغ 35 مصابا، منهم 16 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وسجلت إسردولة الاحتلال الإسرائيلي ئيل 6429 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء رصد الوباء العام الماضي، علما أن آخر حالة وفاة سجلت قبل 12 يوما.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، تراجع فاعلية اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك مع استمرار تفشي الطفرة الهندية.

وأفادت البيانات بانخفاض فعالية اللقاح إلى 64% في شهر يونيو الماضي بسبب انتشار الطفرة الهندية ورفع القيود، في حين وصلت فاعلية اللقاح قبل انتشار الطفرة الهندية إلى 94.3%.

ويعقد المجلس الوزاري المصغر لمكافحة فيروس كورونا في دولة الكيان، غدا الثلاثاء، اجتماعا لبحث تطورات الوباء، حيث تشير التقديرات إلى أن المجلس سيوصي الحكومة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح، وفرض قيود جديدة على المعابر وفي مطار "بن غوريون" للحد من تفشي الفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الأحد، ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة 16 إصابة خطيرة بالفيروس.

الصحة الإسرائيلية كورونا إصابات وفيات اعلى حصيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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