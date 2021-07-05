الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب «التزويغ»

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد محمد أمام  من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي شباب الخانكة وشبين القناطر في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب بالقليوبية.

ففى إدارة شباب الخانكة تمت متابعة مركز شباب كفرحمزة والمنايل وأبوزعبل وسندوة وعرب العليقات البحرية، وتبين للجنة أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي إدارة شباب شبين القناطر تمت متابعة مركز شباب المريج ومركز شباب عرب جهينة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

أما مركز شباب كفرطحا ومركز شباب كفرالشوبك فتبين أن هذه المراكز مغلقة في أوقات العمل الرسمية ومركز شباب عرب الصوالحة مفتوح بدون عاملين.

كما قامت اللجنة بمتابعة أعمال الترميم بمركز شباب كفرالشوبك ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. 

وفى سياق متصل اجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع اللجنة التنظيمية لفريق شباب يدير شباب بقيادة عبير عاطف منسق عام المحافظة، وذلك استعدادا لانطلاق خطة عمل الفريق بالقليوبية للموسم الثالث على التوالي.

حيث أشاد الصبروط بنشاط الفريق في الموسمين الأول والثاني مؤكدا اهمية دور الشباب في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمحافظة بالشكل اللائق فنيًا وتنظيمًا، كما أكد على دعمه الكامل للشباب وتقديم كل المساعدات للفريق ليقدم موسمًا جيدًا يليق بمستوى محافظة القليوبية.

حضر الاجتماع الدكتورة سارة طه مدير العلاقات العامة والإعلام، عبير عاطف منسق عام المحافظة، عادل مصطفى مسؤل الموارد البشرية، محمد ناصر مسؤل العلاقات العامة، أحمد خالد مسئول التنظيم، نغم أسامة مسئول السوشيال ميديا.

اختتم الاجتماع باستعداد الفريق لبدء العمل وعرض الخطة على وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الذي قدَّم بدوره كل الشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تبنيه وتشجيعه للمبادرات الشبابية.

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وائل لطفي

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