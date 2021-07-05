«الزراعة» تضبط 444 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها خلال يونيو الماضي

كشف تقرير رسمي أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال الرقابة على المبيدات خلال شهر يونيو 2021 والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات موضحا أنه تم ضبط عدد 444 ألفا و940 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 222.470 طن العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم.

وأوضح التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1338 محلا منها 840 محلا مرخصا، 354 محلا غير مرخص، 144 محلا تحت الترخيص مشيرا إلى أنه تم تحرير عدد 54 محضرا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وحققت مضبوطات شهر يونيو الماضي زيادة كبيرة مقارنة بالشهر السابق وهو شهر مايو الماضي حيث تم تم ضبط عدد 24 ألفا و422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 12.211 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، بينما بلغ عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1197 محلا منها 809 محلات مرخصة، 274 محلا غير مرخص، 114 محلا تحت الترخيص حيث تم تحرير عدد 25 محضرا للعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية، إنه تم تنفيذ عدد 20 برنامجا تدريبيا لمطبقي المبيدات للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات للكشف عن المبيدات والمنتجات المغشوشة لحماية الإنتاج الزراعي، استفاد منها عدد 1000 متدربا في 17 محافظة، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين على التوصيات الفنية اللازمة للممارسات الجيدة خلال مراحل تداول المبيدات.

وأضاف «عبدالمجيد» أن اللجنة توافق على تداول وتسجيل المبيدات ويتم طرحها في الأسواق، وفقا للمعايير الدولية والمصرية لتسجيل وتداول المبيدات، مشيرا إلى أن مرجعيات تسجيل المبيدات تعتمد على معايير الإتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية فضلا عن المعايير المصرية لتداول المبيدات.