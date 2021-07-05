نائب محافظ قنا: هناك رؤية وضوابط يلتزم بها المسئولون التنفيذيون

خلال صالون «التنسيقية»

أكد حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنفيذيين لا يعملون من فراغ ولكن هناك رؤية وضوابط وإجراءات حاكمة للآلية عملهم، مضيفًا أن أي رؤية لابد أن يكون لها برنامج مسبق حول كيفية تنفيذ هذه الرؤية علي أرض الواقع.

وأضاف حازم عمر، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية" بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن البرنامج يكون له سياسات يتم العمل على تنفيذها وأن بناء البرنامج يكون مستمد من اطر حاكمة.

وأشار عمر، إلى أن بناء الإنسان والأفراد متشابك في قطاعات مختلفة وعصب هذا المحور هم الشباب، ودورنا في المحافظة هو العمل على متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة لمساعدة الشباب والاهتمام بالمواطنين.

وكان الدكتور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أشاد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا أنه تعبر عن رؤية القيادة السياسية في السنوات الأخيرة، لافتًا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى الشباب والمرأة اهتمامًا بالغًا منذ توليه مسئولية البلاد منذ 7 سنوات.

وبدأ صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ قليل، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب والأستاذ أحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية".

ويأتي الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى