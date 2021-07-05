«التضامن»: 48 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة بدمياط

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي الدعم النقدي من (تكافل) في محافظة دمياط بلغ 23,084 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي (كرامة) 25,123، بإجمالي 48,207 أسرة مستفيدة، بقيمة 576,820,160 جنيه منذ بدء البرنامج في مارس 2015 حتى مارس 2021.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي، لمساعدة المواطنين فى تسجيل بياناتهم أو الاستعلام عن خدمات الوزارة لتقليل التعامل بين الموظف والعامل فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي سارعت فى اتخاذ خطوات جادة نحو ماكينة الخدمات، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي، موضحة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ماكينة كافة خدمات الوزارة نهاية العام الجاري.

خطوات تقديم شكوى في تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الإلكتروني.

-وضع الرقم القومي فى المكان المخصص له

إجراء البحث.

-ستظهر نتيجة البحث وسيتعرف منهما على البيانات الآتية

-المحافظة- الإدارة الاجتماعية- والوحدة التابع لها.

-الرقم القومي.

-اسم المواطن.

-رقم بطاقة تكافل وكرامة.

-نوع البطاقة(تكافل - كرامة).

-حالة البطاقة(سارى- تجميد - ايقاف).

-فى حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

-فى حالة البطاقة سارية سيتم تحديد المبلغ المستحق للمواطن.

وفى سياق متصل، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الرئيس خصص مليار جنيه مصري لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعي واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعي تحية صادقة رئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التي لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأسر الأكثر استحقاقا وإنهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية.