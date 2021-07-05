المحامي محمد حمودة يتقدم ببلاغ للنائب العام ويطالب بوقف تداول أسهم «شركة IDH»

تقدم المحامي الدكتور محمد حمودة ببلاغ جنائي للنائب العام المستشار حماده الصاوي إلى جانب رفع دعوى بوقف تداول أسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي التى يشار اليها باسم "شركة IDH".

وقال في البلاغ: بصفتي وكيلًا عن أحد أكبر المستثمرين السعوديين والذي يمثل إحدى الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية، أتقدم ببلاغ ضد شركة "شركة IDH" لمخالفتها لقواعد الإفصاح في البورصة المصرية وارتكابها جريمة تضر بالمتعاملين على أسهمها حيث أخفت- وعن قصد- أن موكلي شركة عبدالقادر المهديب تطالب بتعويض يتجاوز قيمته 145 مليون دولار أمريكى من شركة IDH، وذلك في قضية التحكيم المقيدة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي برقم ٢٠٢٠/١٣٩٤ المقامة من قبل موكلي ضد شركة IDH وكل من د. هند الشربيني ود. مؤمنة كامل وآخرين والمتداولة منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٠ وحتى الآن.

وأشار الدكتور محمد حمودة إلى أنه تم إخطار هيئة الرقابة المالية بالبلاغ الجنائي إلى جانب القيام برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف التداول على أسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي بعد طرحها في البورصة المصرية.

وكانت شركة IDH قد نشرت تقرير إفصاح بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١ في كل من جريدتي البورصة والمال، وأخفت فيه هذه المعلومة الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم وحقيقة وضعها المالي، وذلك بعدم الإفصاح عن المطالبة التحكيمية بـ145 مليون دولار، حيث ورد بالتقرير أنه تم الإفصاح بدون إخفاء أي بيانات أو معلومات تؤثر على قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وبمراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية، ولا توجد أي قضايا مرفوعة من أو ضد الشركة أو أي من الشركات التابعة التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على نشاط الشركة أو مركزها المالي وفقاً لشهادة المستشار القانوني للشركة عمرو خليل سيد خليل.

ومن ناحية أخرى فقد تم الإفصاح للبورصة عن جميع المعلومات الجوهرية وعلى مسئولية الشركة في ضوء ما يتطلبه القانون والقواعد السارية.

وأضاف الدكتور حمودة: لقد أعد هذا التقرير على مسئولية الممثل القانوني للشركة والمستشار القانوني للشركة ومديري عملية القيد وتم تقديم المستندات للهيئة العامة للرقابة المالية ويؤكدون أنه لا توجد وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذا التقرير إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة، وعلى مسئولية مقدمها.

وأكد الدكتور محمد حمودة على قيام موكله بإخطار شركة IDH بهذا الإخفاق في الإفصاح، إلا أن شركة IDH لم تحرك ساكنًا وضربت بقواعد الإفصاح ومصالح المتعاملين عرض الحائط واستمرت في إخفاء القضية التحكيمية والتى يطالب فيها موكلى بتعويض يتجاوز قيمته 145 مليون دولار.

وقال الدكتور محمد حمودة: وحيث إن موكلي حريص على الحفاظ على حقوقه وعدم الاشتراك في المخالفة التي ارتكبتها شركة IDH ود. هند الشربيني وما قد ينتج عنه من أضرار شديدة بمصالح المكتتبين في والمتعاملين على أسهم شركة IDH بعد طرحها في البورصة المصرية، حيث يعد عدم ذكر هذه القضية التحكيمية والإقرار بعدم وجود أي قضايا ضد الشركة بمثابة إخلال بمقتضيات الإفصاح التي ينص عليها القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لعمليات القيد والشطب بالبورصة المصرية.

واختتم الدكتور حمودة البيان بقوله: أؤكد أن موكلي مستمر في المطالبة بحقوقه من شركة IDH وكلاً من د. هند الشربيني ود. مؤمنة كامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على عدم اشتراكه في أي مخالفات قامت بها شركة IDH وكلاً من د. هند الشربيني ود. مؤمنة كامل بما يشمله ذلك من تقديم البلاغ السابق ذكره، وتقديم شكاوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ورفع دعاوى بغرض فرض الحراسة على شركة معامل المختبر ووقف التعامل على أسهم شركة IDH لحين التحقيق والفصل في المخالفات التي قامت بها شركة IDH والقائمين على عملية طرح أسهمها في البورصة المصرية مع حفظ كافة حقوق موكلي على النحو الذي يكفله القانون.