إحالة المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية بالمعادى للمحاكمة

أحالت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، عاطلين متهمين بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل محل تجارى تحت الإنشاء بالمعادى، إلى المحاكمة.

وقال المتهمان إنهما فكرا في طريقة للربح السريع، والحصول على المال، واختارا العقارات والمحلات تحت الإنشاء خاصة بعد مراقبتها لفترة والتأكد من خلوها، ولتسهيل مهاهما يستخدما "تروسيكل" في تحميل الأسلاك المسروقة، وبيعها خردة في الأسواق.



كان قسم شرطة المعادي أثناء تفقد الحالة الأمنية ألقي القبض على شخصين، مقيمين بالقاهرة "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 3 أجولة بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل تجارى تحت الإنشاء، كائن بدائرة القسم، بأسلوب كسر الباب، وباستدعاء المسئول عن أعمال التشطيب بالمحل تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



عقوبة السرقة



ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.