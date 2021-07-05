عيد الكتاب.. مذكرات «أعيان مصر» فى معرض الكتاب

تتميز الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بوجود العديد من إصدارات السير الذاتية للمشاهير على اختلاف مجالاتهم، ونالت تلك الكتب اهتمام زوار المعرض، خاصة أنها تكشف عن الجوانب الخفية فى حياة هؤلاء النجوم، وتسلط الضوء على المناطق الإنسانية فى مشاوير حياتهم.

وتستعرض «الدستور»، فى التقرير التالى، أبرز هذه الإصدارات، مع تناول ملامح من السياقات التى تدور حولها، بما يمهد الطريق للقراء للدخول فى عوالم هذه الكتب الرائعة.

«نجاة الصغيرة»الحياة الفنية والشخصية لـ«قيثارة الشرق»

أصدرت دار «الكرمة للنشر والتوزيع» كتاب «نجاة الصغيرة» للكاتبة رحاب خالد، ويحكى سيرة المطربة الفنية والشخصية منذ طفولتها فى بيت شجع المواهب فاحترف أطفاله الموسيقى والغناء والتمثيل، حتى اعتزالها وهى فى قمة تألقها، كما يتناول فى فصوله حياتها العائلية وتطورها الفنى وعلاقاتها المهنية. ويرصد الكتاب البداية مع أبيها ثم الحياة مع زوجها الأول كمال منسى، ويخبرنا كيف اضطرت للهروب من بيت أبيها إلى بيت شقيقها عزالدين لتتخلص من قيود الأب واستغلاله الفنى لها، وكيف اضطرت لذلك أيضًا مع زوجها كمال منسى مصطحبة طفلها «وليد» من أجل فنها.

«سعاد حسنى.. القاهرة لندن» تفاصيل سنوات «السندريللا» الأخيرة

هو كتاب للكاتب الصحفى محمود مطر، ويضم تفاصيل مكالمة دارت بينه وبين الفنانة سعاد حسنى لمدة ٣٥ دقيقة، وصدر الكتاب عن دار «بتانة» للنشر والتوزيع.

وقال «مطر» إنه تعرف على سندريللا الشاشة عام ١٩٩٤، بعد أن كتب لها رسالة على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون، موضحًا: «حاولت الاتصال بها هاتفيًا أكثر من مرة، ولم ترد فى البداية، لأنها كانت مريضة وتعانى من آلام الظهر، وحينما ردت أخبرتها بأننى صحفى شاب وكتبت لها رسالة، فشكرتنى وأرسلت لى خادمها مهدى ليأخذ نسخة من العدد، ثم قالت لى إن الرسالة أعجبتها جدًا».

«قصة امرأة حرة» مشوار النجمة لبنى عبدالعزيز

كتاب للكاتبة الصحفية هبة محمد على، عن دار «سما»، وتحكى خلاله مشوار الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز.

الكتاب يتتبع حياة «لبنى» منذ ميلادها، ويبدأ بالحديث عن نشأتها ثم عملها فى الإذاعة والصحافة، وصولًا إلى دخولها مجال التمثيل، كما يحكى فترة الغربة التى عاشتها الفنانة الكبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها الثانى إسماعيل برادة، حيث أنجبت ابنتيها، ثم قرار عودتها إلى مصر مجددًا ورجوعها للتمثيل واعتزازها بثورة ٣٠ يونيو. ويحكى الكتاب مواقف جمعت «لبنى» بنجوم الفن والأدب والسياسة فى مصر، وهى مواقف تظهر للنور للمرة الأولى، ويضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة.

«داود عبدالسيد.. سيرة سينمائية»عالَم المُخرج الأهم

كتاب للناقد الفنى محمود عبدالشكور، صدر عن دار «ريشة» للنشر والتوزيع، ويحكى عالم المخرج داود عبدالسيد وأفلامه.

ويتناول الكتاب فى ٣٠٠ صفحة الأفكار المحورية التى عبر عنها المخرج الكبير، وملامح مشروعه السينمائى، مع تحليل تفصيلى وشامل لكل أعماله، التسجيلية والروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

«حكايات الليثى.. أنا وأجمل ناس فى مصر»ابن يكتب عن أبيه

كتاب للكاتب الصحفى والإعلامى عمرو الليثى، صدر عن دار الشروق، وجاءت فكرته من خلال مقالات «الليثى» التى كانت تُنشر بعنوان «حكايات الليثى»، ويتحدث عن مواقف فنية مع والده المنتج ممدوح الليثى أثناء إنتاج أعظم ما صنع فى الدراما المصرية مثل مسلسلى العائلة ورأفت الهجان، وغيرهما من الأعمال

«ضل الحيطان المايلة»ذكريات مع أمل دنقل

صدر الكتاب عن دار روافد للكاتب أنس دنقل، الذى قال عن كتابه: «عادة ما يكتب القادة والمنتصرون ذكرياتهم وتاريخهم، لكن أن يكتب الصعاليك والدهماء المهزومون تاريخ حياتهم عبر فترة زمنية ممتدة منذ جمال عبدالناصر والسادات ومبارك فهذا أمر غريب»، وأضاف: «الكتاب يحوى ذكريات أربع سنوات عمل بالعراق فى ظل حكم الرئيس صدام حسين».

«إمبراطورية إمام الكروية»رحلة عطاء «الثعلب» للزمالك

صدر عن دار نهضة مصر للدكتورة ماجى الحلوانى، ويوثق الكتاب تاريخ عائلة إمام وارتباطها الوثيق بنادى الزمالك، الجد يحيى إمام والأب حمادة إمام والابن حازم إمام. وقالت الدكتورة ماجى الحلوانى فى مقدمة كتابها: «حبًّا فى نادى الزمالك العريق، ووفاءً لعائلة وإمبراطورية إمام العظيمة، قررت أن أقدم هذا الكتاب عن أهم أعمدة النادى وفترة من أبرز صفحات كتاب تاريخ الزمالك، وهم أفراد العائلة الذين امتد عطاؤهم خلال الفترة من عام ١٩٣٧م وحتى تاريخ إصدار هذا الكتاب، أى ما يقرب من تسعين عامًا من العطاء المتواصل للجد، ثم الابن، ثم الحفيد».

«مباراة على ملعب الموت»مسيرة أنور الكمونى

كتاب صدر عن دار «الكرمة»، يحكى سيرة بطل رياضة التنس أنور الكمونى.

ويتحدث الكتاب عن قرار «الكمونى» الجنونى باحتراف التنس فى سن ٢١ عامًا، رغم أن هذه اللعبة لا بد من التدرب عليها فى مرحلة الطفولة.

ويضم الكتاب حكايات عن الصعوبات التى واجهت «الكمونى» خلال رحلة بحثه عن معنى لحياته، وكيف حقق ما اعتبره الجميع مستحيلًا، ثم نجاحه فى الدخول إلى التصنيف العالمى قبل أن يخونه جسده فجأة، وكيف واجه المرض وعاد إلى أمجاده مجددًا.

«الجنرال»أسطورة محمود الجوهرى

صدر عن دار الوطن للنشر والتوزيع للناقد الرياضى عمر البانوبى، و«الجوهرى» هو صاحب إنجاز وصول منتخب الفراعنة لكأس العالم ١٩٩٠، ويؤرخ لمشوار كبير قضاه «الجنرال» فى التدريب. وتكشف مجموعة من نجوم وأساطير الكرة المصرية أسرارًا للمرة الأولى عن «الجوهرى» حفلت بها صفحات كتاب «الجنرال»، وعلى رأسهم: التوأم حسام وإبراهيم حسن وأحمد شوبير ومجدى طلبة، وهانى رمزى وحازم إمام، وأحمد الكاس وأحمد حسن، ومحمد يوسف وهيثم فاروق، وطارق مصطفى وأحمد حسام «ميدو»، ونخبة من نجوم الكرة العالمية، الذين كانت لهم مواجهات وحكايات مع «جنرال» التدريب.