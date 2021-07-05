الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 39 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 5 أشهر

قناة السويس
قناة السويس

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن عائدات هيئة قناة السويس بلغت 39 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، مشيرًا إلى أن عائدات الهيئة الشهرية ارتفعت إلى 8.3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 7 مليارات جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.
وأضاف جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، أن عائدات هيئة قناة السويس تذبذبت خلال الأشهر الأول من العام الحالى حيث سجلت 7.8 مليار جنيه خلال يناير 2021 مقابل 7.6 مليار جنيه خلال ديسمبر 2020، ثم سجلت 7.4 مليار جنيه خلال فبراير 2021 و6.9 مليار جنيه خلال مارس 2021 تأثرًا بأزمة السفينة الجانحة، لتتحسن العائدات خلال شهرى أبريل ومايو مسجله 8.7 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه بالترتيب.
وأظهر تقرير جهاز الإحصاء، ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس شهريًا بنسبة 21% بعدما قفزت إلى 1294 سفينة خلال شهر مايو 2021 مقابل 1063 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 538 ناقلة لـ 418 ناقلة خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما أظهر التقرير ارتفاع حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس على أساس شهرى إلى 106.1 مليون طن خلال شهر مايو 2021 مقابل 94.9 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.
أما فيما يخص السكك الحديدية، كشف تقرير الإحصاء، عن ارتفاع إيرادات السكك الحديدية شهريًا إلى حدود 243.5 مليون جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 89.9 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما كانت الإيرادات قد سجلت 224.9 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2021.

الاحصاء قناة السويس عائدات سفن السكك الحديدية إيرادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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