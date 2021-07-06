الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

باحثون: لقاحات فايزر موديرنا توفر مناعة لمدة عام

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أظهرت دراسة جديدة أن لقاحات فيروس كورونا، من شركة  "فايزر" و" مودرنا"، قد توفر مناعة تدوم لفترة أطول مما كان يعتقد.

 

يأتي ذلك بعد أن وجدت دراسات نُشرت الشهر الماضي أن المعززات قد لا تكون ضرورية للأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا وتم تطعيمهم لاحقًا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية.

 

وتشير النتائج الجديدة التي نشرت يوم الاثنين في مجلة "Nature" إلى أنه قد يكون هناك أيضًا مناعة طويلة الأمد للأشخاص الذين يتلقون لقاحات Pfizer أو Moderna.

 

ووجد العلماء، بقيادة دكتور "هاند إليبيدي" ، من قسم علم الأمراض والمناعة في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أنه بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر، استجابت الخلايا المناعية الموجودة في المركز الجرثومي بالغدد الليمفاوية.

 

كما وجد الباحثون أيضًا أن لقاحي Moderna و Pfizer يوفران حماية قوية لمدة 12 أسبوعًا على الأقل بعد جرعة ثانية ويمكن أن يوفر حماية منخفضة المستوى لمدة عام على الأقل.

 

ويشير الباحثون، إلى أن هناك تفاؤلًا بشأن لقاحات فيروس كورونا، خاصة بعد إنتشار الكثير من الإشاعات حول المخاطر الناجمة عن التلقيح.

 

طبيب عن لقاحات كورونا.. « آمنة ولا داعى للقلق»

وفى هذا الصدد، قال الدكتور عادل فاروق، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن لأي وباء أن يختفي أو يتم تحجيم تأثيره إلا عندما يدخل المُسبب لهذا الوباء – والمقصود هنا فيروس كورونا - إلى جسم 70% من البشر.

 

وأضاف فاروق في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة نجحت في توفير اللقاحات للشعب مجانًا وآمنة بالإضافة إلى توسيعها مراكز تلقيه للتصدى للفيروس اللعين، ولكن رغم ذلك يتهرب المواطن من أن يحصل عليه علاوة على محاولته البحث عن سند طبي يُدعم قراره بعدم تلقيه، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تسارع المواطنين لتلقيه فإنه يمثل الأمل للسيطرة على الجائحة.

 

وعن الإشاعات التى تلاحق اللقاح، أكد فاروق، أن اللقاح يحمى من التدهور الصحي في حالة الإصابة، ويُقلل نسبة الوفيات الناتجة عنه، موضحا أنه قد يتسبب في حدوث بعض الأعراض الجانبية التي لا تستمر أكثر من 48 ساعة في بعض الحالات.

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وائل لطفي

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