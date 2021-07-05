الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية السودانية» تُطلع السفراء العرب على الموقف من سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أطلع وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف، اليوم الإثنين، السفراء العرب المعتمدين لدى السودان، على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.

وأكد السفير محمد شريف أن السودان يقر بحق إثيوبيا في التنمية بشرط الالتزام بالقانون الدولي لاستخدام المياه العابرة للحدود الذي يرتكز على الالتزام بالاستخدام العادل للمياه دون إلحاق أي ضرر بدول المصب، وكذلك التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي.

وأوضح أن طلب السودان عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي في حث الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقًا. 

من ناحية أخرى، قدم السفير محمد شريف، عرضًا عن مجمل التطورات السياسية بالسودان، وعن مبادرة رئيس الوزراء لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع التحديات الراهنة وإيجاد حلول للأزمات السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية ورؤية صانعي القرار والتنسيق المحكم بينهم، والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع في تكوين المجلس التشريعي.

وأكد اهتمام الوزارة بتنفيذ المبادرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، والتنسيق مع السلك الدبلوماسي المعتمد لدى السودان. 

من جانبهم، شكر السفراء العرب، وكيل وزارة الخارجية السودانية، على اهتمام الوزارة بتنوير وإشراك السلك الدبلوماسي في هذه القضايا المهمة، مثمنين جهود ومساعي الدبلوماسية السودانية للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، ومؤكدين دعمهم الكامل ووقوفهم بجانب السودان.

وفي سياق آخر، وجهت اللجنة العليا السودانية لمتابعة لملف سد النهضة، الإثنين، بتكثيف الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن قبل جلسته حول الأزمة، المقررة الخميس المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا لمتابعة سد النهضة برئاسة عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عن عقد اجتماعها المقبل بخزّان الروصيرص.

سد النهضه الخارجية السودانية السودان السفراء العرب الخرطوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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