«المصرية اللبنانية» تناقش دور المهاجرين في التنمية الاقتصادية.. غدًا

تنظم لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة، غدًا الثلاثاء، بعنوان «دور المهاجرون والمقيمون بالخارج في التنمية الاقتصادية» بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويشارك في الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية.

وأوضح عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الندوة تناقش أهم الموضوعات التي تهم الجاليات المصرية المقيمة في الخارج واستعراض جهود وزارة الهجرة ومبادراتها في تعزيز المواطنة وغرس قيم الانتماء لكافة الفئات والشرائح من الدارسين والباحثين والمستثمرين ورجال الأعمال وجميع العاملين بالخارج بما يهدف إلى زيادة مساهمة المصريين بالخارج في التنمية التي تشهدها مصر في كافة المجالات من خلال إطلاعهم على ما يحدث من خطط للتنمية ودمجهم في المشروعات القومية المختلفة.

وأضاف بلبع، أن الندوة تناقش رؤية وزارة الدولة للهجرة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، من خلال دفع الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى أن الندوة تأتي في إطار سعي الجمعية المصرية اللبنانية الي تعزيز التعاون والتواصل بين أعضائها والمسؤولين والمؤسسات لمساندة القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التي تواجه تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تقوم بها الدولة وما توفره من فرص استثمارية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وفي سياق منفصل أكد المهندس فتح فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر في 7 سنوات الأخيرة شهدت نهضة إنشائية وعمرانية وإصلاح اقتصادي جرئ كان الدفع الرئيسي لتحقيق العديد من الإنجازت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في أصعب السنوات التي مرت على العالم كله بسبب تداعيات جائحة كورونا.