خبراء يونانيون يوصون بتلقى المراهقين بين 15 و17 عامًا لقاحات كورونا

أوصت لجنة اللقاحات اليونانية اليوم الإثنين، بتلقي المراهقين بين 15 و17 عامًا اللقاحات الواقية من فيروس كورونا، في إطار جهودها لزيادة مستوى الحماية في البلاد من الفيروس وسلالاته المتحورة.

ولا يحصل حاليًا من هم دون سن 18 على لقاحات كورونا في اليونان، ويتعين أن تقر الحكومة توصية اللجنة قبل أن تصبح سياسة متبعة.

وقالت ماريا ثيودوريدو رئيسة اللجنة لـ"رويترز": "لجنة اللقاحات الوطنية لديها رأي إيجابي بشأن تطعيم المراهقين من 15 إلى 17 عامًا طواعية شريطة الحصول على موافقة الآباء".

وأضافت: "هذا الصيف تخيم عليه سلالة دلتا المتحورة التي يمكن أن تصيب عددًا كبيرًا في وقت قصير للغاية، نعتقد بأن تطعيم المراهقين خطوة آمنة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية".

وسجلت اليونان اليوم، 801 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وست وفيات، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 426963 منذ ظهور أول حالة في فبراير من العام الماضي والوفيات إلى 12743.

وقال المسئولون، إن 38.2 في المئة من اليونانيين المؤهلين للحصول على اللقاحات تلقوا جرعات كاملة حتى اليوم الإثنين، في حين حصل 47.7 في المئة على جرعة واحدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.