20 يوليو.. عرض مسرحية «كوكو شانيل» على منصة شاهد VIP

أعلنت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد عرض المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل" من بطولة الفنانة شيريهان، والتي تعود من خلالها بعد غياب لسنوات طويلة والجدير ذكره أنها كانت بطلة إعلان شركة فودافون في رمضان الماضي.

وتأتي عروض المسرحيات الاستعراضية والمقرر عرضها على منصة شاهد VIP قريبًا، بالتعاون بين مجموعة MBC والهيئة العامة للترفيه، حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

"كوكو شانيل" هي المسرحية التي تشهد عودة النجمة الكبيرة شيريهان للساحة بعد فترة غياب طويلة منذ آخر أعمالها الفنية قبل 18 عامًا.

ومن المقرر عرض العمل عبر منصة شاهد VIP" خلال الفترة المقبلة على أن يعرض مطلع العام الجديد على شبكة mbc.



وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عن عودة شيريهان، قائلًا: «ترقبوا عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية».



وأطلت شيريهان على الجمهور المصري والعربي بعد فترة غياب طويلة في موسم رمضان الماضي، عبر إعلان تليفزيوني لصالح إحدى شركات المحمول، وجسدت انتصارها على المرض والأزمات الصعبة التي تعرضت لها بشكل استعراضي وُصف بأنه «مُبهر».

تفاصيل مسرحية كوكو شانيل

وتتناول المسرحية التي تعود بها شيريهان للشاشة مجددًا بعد غياب دام نحو 18 عامًا، قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء، وتتضمن عروضًا استعراضية وأغنيات متنوعة، وتم تصويرها للتليفزيون في عام 2019. وكان من المتوقع عرضها في بداية العام الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون عرضها.



يشار إلى أن آخر أعمال شيريهان الفنية كان فيلم «العشق والدم» الذي عرض في 2002 مع المخرج أشرف فهمي، وبطولة محمد رياض وفاروق الفيشاوي.



وأعلنت شيريهان، انتهاء عقدها مع شركة «العدل جروب»، وعدم تقديم أي عروض أخرى من التي تعاقدت عليها مع شركة العدل خلال عام 2017، حيث تم الإعلان عن تقديم شيريهان 13 عرضًا مسرحيًا عن شخصيات نسائية مؤثرة، على غرار مارلين مونرو ورابعة العدوية وماري كوين وكوكو شانيل وكليوباترا، لكنها صورت مسرحية واحدة، وهي «كوكو شانيل».



وتعد مسرحية «شارع محمد علي» آخر مسرحية شاركت فيها الفنانة المصرية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بمشاركة فريد شوقي، وهشام سليم، ومحمود الجندي وغيرهم.

