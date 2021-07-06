بعد إعلان مي الغيطي إصابتها به.. ما هو الاضطراب ثنائي القطب؟

يميل الناس إلى الاعتقاد بأن حياة المشاهير تدور حول الشهرة والسعادة المليئة بأسلوب حياة فاخر، لكن الحقيقة أنهم مثلهم مثل الآخرين، لديهم صراعاتهم اليومية ومعاركهم الصامتة التي يحاولون جاهدين خوضها، وقد بدأ المشاهير في الوقت الحاضر في معالجة قضاياهم بلا خجل.

في مقابلة مع مجلة "What Women Want"، تحدثت الفنانة مي الغيطي عن سنواتها الطويلة في المعاناة من اضطراب ثنائي القطب، وهي تعتقد أن التشخيص كان بسبب سنوات من العمل المرهق عاطفيًا وجسديًا.

وتابعت: منعتها طبيعة عملها من القيام بأبسط الأنشطة التي كانت الفتيات في سنها في ذلك الوقت قادرة على القيام بها، كانت مضطرة لتحمل عبء المسؤولية الذي جاء مع وظيفتها، بينما كانت ترى زملائها وأصدقائها يستمتعون بوقتهم تمامًا مثل أي طفل، تسبب هذا التوتر المتراكم في حدوث صراعات داخلية وصفتها بأنها "أزمة".

"إن كونك مصابة باضطراب المزاج الدوري، وهو النوع الثالث من الاضطراب ثنائي القطب، وكذلك الخضوع لعلاج نفسي لسنوات عديدة، يؤكد على ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية"، كما تقول مي "إذا لم أتمكن من العناية بصحتي العقلية، فلن أكون قادرة على الاهتمام بأي شيء آخر إلى حد كبير".

الاضطراب ثنائي القطب

هو مرض يصعب تشخصيه، فقد كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات (الهوس أو الهوس الخفيف) والانخفاضات (الاكتئاب) العاطفية.

أعراض اضطراب القطب الثنائي

تتسبب الأعراض في تغيرات غير متوقعة في الحالة المزاجية والسلوك، مما يؤدي إلى الشعور بالضيق الشديد وصعوبة في الحياة، وقد يفكر الشخص في الانتحار، ويمكن أن يشعر أيضا الشخص بالاكتئاب أو الهوس الخفيف.

تعاني مي الغيطي من اضطراب دوروية المزاج ويصاب صاحبها بنوبات عديدة من أعراض الهوس الخفيف على مدار عامين على الأقل، أو عام واحد عند الأطفال والمراهقين، أو نوبات من أعراض الاكتئاب (إلا أنه يكون أقل شدة من الاكتئاب الشديد).

تشمل نوبات الهوس الخفيف:

زيادة النشاط، والطاقة أو الإثارة

الشعور المبالغ فيه بالرفاه والثقة بالنفس (النشوة)

انخفاض الحاجة إلى النوم

ثرثرة غير عادية

تسارع الأفكار

التشتت