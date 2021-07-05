تفاصيل أسبوع الموضة فى باريس ودور الأزياء المشاركة

يفتتح أسبوع الموضة في باريس هوت كوتور اليوم بجدول زمني من أربعة أيام من الأحداث، والذي يضم مزيجا من العروض الحية والعروض المادية من دور أزياء عالمية مثل ديور وشانيل وزهير مراد، كما ستقدم ماركة Balenciaga مجموعة أزياء راقية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.

سيكون ذلك من خلال عرض مباشر داخل مقرها التاريخي في Avenue Georges V بعدما رُمم صالون الأزياء الأصلي للمؤسس كريستوبال بالنسياجا بحضور 70 شخصاً فقط في يوم 7 يوليو.

وفي الوقت نفسه، ستدخل علامة Pyer Moss التي تتخذ من نيويورك مقراً لها التاريخ بانضمامها إلى تلك العروض، خاصة أن مؤسس العلامة التجارية والمدير الإبداعي للعلامة التجارية Kerby Jean-Raymond أول مصمم أمريكي أسود يقدم في أسبوع الأزياء الراقية في باريس.

ستكون Schiaparelli أول ماركة تقدم مجموعتها الجديدة عبر الفيديو الرقمي يوم الاثنين، ومن بين العلامات التجارية الأخرى التي تكشف عن مجموعات جديدة فيندي وأرماني وجان بول جوتييه.

وفقا لمجلة جير سيكشف جورجيو أرماني داخل مقر السفارة الإيطالية في فرنسيا مجموعته في يوم 6 يوليو، وسيعود ميزون مارجيلا لتقديم مجموعته الجديدة بعد غياب في 7 يولو، كما يكشف اليوم 5 يوليو كل من جورج حبيقة وميزون ربيع كيروز عن مجموعتهما، بالإضافة إلى عرض ديور.

بينما وقع اختيار دار فالنتينو على موقع فريد في مدينة البندقية لتقديم عرض الهوت كوتور، وهى Gaggiandre مقر ترسانة تاريخية تعود إلى القرنين الخامس عشر والسابع عشر ومنها سيتم بث العرض على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم.

تلتزم دار فالنتينو أيضا خلال العرض بإحداث تغيير إيجابي للبيئة والمجتمع، حيث تشمل هذه المجموعة الخاصة على مواد مستدامة وورق وكرتون من مصادر مُعاد تدويرها بشكل مستدام، مصنوعة يدويًا بشكل فريد في ميلانو.