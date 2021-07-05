الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دير أبومقار يشارك بإصدارات دار نشر «مار مرقس» لأول مرة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يشارك دير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ"52" لأول مرة، من خلال دار نشر مجلة مجلة مارمرقس الصادرة عن الدير، والمسئول عن إصدارات الأب متى المسكين والأنبا ابيفانيوس ورهبان الدير.

من جانبه قال "جون كمال" مسئول التنظيم بدار نشر مجلة مارمرقس، إن أحدث إصدارات الدار بالعام خلال مشاركته بمعرض تتمثل في كتاب القاموس اليوناني مترجم إلى اللغة العربية والإنجليزية وتأملات في شخص المسيح الحي.

وأكد "كمال" لـ"الدستور" أن هذه هي المشاركة الأولى لدار نشر مار مرقس التابعة لدير الأنبا مقار خلال فعاليات معرض الكتاب الدولي، مشيراً إلى أن خطوة جديدة للدار بهذا العام.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على إصدارات دار نشر مار مرقس احتفالاً بمشاركتها لأول مرة بمعرض الكتاب، والذي يضم جميع إصدارات الأب متى المسكين والأنبا أبيفانيوس ورهبان دير الأنبا مقار والصادرة عن الدار.

وأوضح "كمال" أن هناك إصدارا جديدا صادرا عن الدير يخص الراحل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار السابق، والذي تمثل في كتاب "لأجلنا" وهو عبارة عن مجموعة عظات صوتية ومكتوبة تنشر لأول مرة للأسقف الراحل عن تأملات في عيد القيامة المجيد والغطاس، وكانت هذه العظات يلقيها خلال حياته لرهبان دير الأنبا مقار ولم تنشر من قبل، وجاء هذا الإصدار تخليداً لذكراه ولعظاته وتأملاته التي كانت محببة لقلوب جميع الرهبان بالدير.

ويشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "52"، حوالي 22 دار نشر مسيحية، تابعة للكنائس المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، وبعض الأديرة القبطية، كما يشارك لأول مرة عدد من دور النشر القبطية من بينها دار نشر مجلة مار مرقس التابعة لدير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث والتابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، والتي تتواجد في قاعة 1 بمركز أرض المعارض بالتجمع الخامس.

دير ابومقار الكنيسة دور النشر المسيحية معرض الكتاب مجلة مار مرقس الأنبا إبيفانيوس

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وائل لطفي

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