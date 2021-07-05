الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة عمل بشاميل الأرز بالفراخ

الارز بالبشاميل
الارز بالبشاميل

أكثر ما يأتي في الذهن عند ذكر مصطلح البشاميل هو المكرونة، ولا يأتي في مخيلة أي شخص أن البشاميل قد يتم استخدامه مع الأرز في طبخة واحدة، رغم أنه قد يكون لذيذ فضلا عن قيمته الغذائية المرتفعة، ولكسر أسطورة ارتباط البشاميل بالمكرونة، إليكم "بشاميل الأرز بالفراخ" نعرضه لكم كمكونات وطريقة:

مكونات وجبة بشاميل الأرز بالفراخ

ومكونات "بشاميل الأرز بالفراخ" موجودو ومتوفرة في كل بيت، فلن تحتاجي سوى 3 معالق زبدة، و 4 كوبايات أرز، ولتر مياه مكعب مرقة دجاج، وملح وفلفل أسود وزيت زيتون، وبصلة صغيرة، و1\2 كيلو صدور فراخو، معلقة صغيرة زعتر، و500 جرام بسلة بالجزر، ولتر لبنكيس خلطة البشاميل 250 جرام، وجبنة موتزاريلا.

طريقة تحضير "بشاميل الأرز بالفراخ"

في حلة صغيرة، سنضع ٤ معالق زبدة، و ٤ كوبايات أرز علي الجانب،  ثم نضع ١ لتر مياه ومكعب مرقة دجاج وونقوم بخلطهم ثم نزيدهم على الأرز.

 

بعد ذلك سنضع علي الأرز الملح والفلفل، ونتركه يغلي علي نار هادئة لمدة ٢٠ دقيقة.

 

وفي حلة كبيرة، سنضع ملعقتين من زيت الزيتون، وبصلة مقطعة قطع صغير، وفصين ثوم ومن ثم ٥٠٠جرام صدور فراخ، وبعدها نضع ملعقة زعتر، ملح، فلفل اسود و٥٠٠ جرام بسلة و جزر.

 

في حلة صغيرة، سنضع ١ لتر لبن و كيس خلطة البشاميل ونخلط جيدا، وفى طبق غويط، سنضع عليهم الأزر ونصف خليط البشاميل.

 

في بايركس، سنضع طبقة من الأرز بالبشاميل، وبعدها طبقة من الفراخ والبسلة والجزر وآخر شيء طبقة تانية من الأرز بالبشاميل.

 

وفي الخطوة الأخيرة خطوة سنضع النصف الثاني من خليط البشاميل وعليهم ٢٥٠ج جبنة موزاريلا، وبعد ذلك يدخل البايركس في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة علي درجة حرارة ٢٠٠.

الأرز الفراخ درجة حرارة زيت الزيتون المكرونة طريقة تحضير جبنة موزاريلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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طريقة عمل بشاميل الأرز بالفراخ

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