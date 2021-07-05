الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الإنجيل» بخلفيات توضيحية.. أحدث إصدارات دار الكتاب المقدس للنشر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تهتم دار الكتاب المقدس للنشر بتقديم الإنجيل بشكل مبسط  للقارئ المسيحي، ولذلك قدمت إصدار جديد من الإنجيل بخلفيات توضيحية للقارئ لأول مرة خلال فعاليات معرض الكتاب.

من جانبه قال ماركو ناروز مسئول التنظيم بالدار خلال فترة معرض الكتاب قائلاً إن الإصدار الجديد بالخلفيات هو كتاب دراسي مصري مبني على ترجمة "فاندايك"، ولكنه لم يتطرق على التفسير للكنائس.

وأوضح "ناروز" لـ"الدستور"، أن قداسة البابا تواضروس أكد أهمية هذا الإصدار من الإنجيل في أحد عظاته الأسبوعية، مؤكدا أن الكتاب لم يترك آية تقريبًا دون تعليق (خلفية).

وأشار إلى أن الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية اهتم باللغات الأصلية التي كُتب بها العهدين، وكيف تعامل ڨاندايك كمترجم مع هذه اللغات الأصلية ، مضيفاً  أنه كتاب للكنيسة المصرية بكل طوائفها ومذاهبها. وتمت مراجعته من قبل متخصصين.

وتابع: "يغطي الكتاب العديد من الخلفيات، كالخلفيات اللغوية، والتاريخية، والجغرافية، والقانونية، والدينية، والاجتماعية، والسياسية، والكتابية، وغيرها"، كما تمت مضاعفة تعليقات (خلفيات) الأناجيل الأربعة عما كانت عليه في العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية (تزيد مرة ونصف تقريبًا عن التعليقات السابقة).

كما خصصت دار الكتاب المقدس جناحاً خاصاً للأطفال مختلف عن الجناح الخاص بالكبار في المعرض، ويقدم جناح الأطفال ورش عمل للرسم وقصص الكتاب المقدس مرسومة للأطفال، والكتاب المقدس مقدم للأطفال بشكل مصور، لتشجيعهم على قراءة الكتاب المقدس منذ صغر سنهم.

وتعتبر دار الكتاب من أكبر دور النشر بالشرق الأوسط المهتمة بطباعة ونشر الكتاب المقدس بمصر وجميع دول الشرق الأوسط.

يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "52"، حوالي 22 دار نشر مسيحية، تابعة للكنائس المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، وبعض الأديرة القبطية، كما يشارك لأول مرة عدد من دور النشر القبطية من بينها دار نشر مجلة مار مرقس التابعة لدير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث والتابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، والتي تتواجد في قاعة 1 بمركز أرض المعارض بالتجمع الخامس.

دار الكتاب المقدس للنشر أول أيام معرض الكتاب دور النشر المسيحية الانجيل الكنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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