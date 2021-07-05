الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشيخ والمليجي يتفقدان قافلة «جسور التنمية 2» بقرى شربين بالدقهلية

قافلة جسور التنمية
قافلة جسور التنمية 2

تفقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القافلة المتكاملة "جسور التنمية 2" بقريتي رأس الخليج وكفر الترعة الجديدة بمركز شربين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي نظمتها جامعة المنصورة بالتعاون المشترك مع المحافظة .


 وفي قرية كفر الترعة الجديدة تفقد "نائب المحافظ ونائب رئيس الجامعة " الفاعليات الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار لحصر غير المتعلمين بالقرية وانشاء قاعدة بيانات وتقسيمهم الي مجموعات للالتحاق بدورة محو الأمية تحت إشراف فريق من المتخصصين بجامعة المنصورة ، كما تفقدوا فاعليات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشمل برامج للتوعية وحصر احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية وتعريفهم بالخدمات المتاحة لهم بالوزارات المختلفة ، وأيضاً تفقدوا أنشطة مبادرة مودة لتأهيل المقبلين علي الزواج ، والتوعية عن مخاطر الإدمان ومناهضة العنف ضد المرأة ، وايضا تفقدوا أنشطة مركز رعاية وتنمية الطفولة للاطفال  من داخل مركز شباب كفر الترعة الجديدة . 


وفي قرية رأس الخليج  تفقد " الشيخ و المليجي " القافلة الطبية بالوحدة الصحية والتي تضم 13 تخصص مختلف وتم توقيع الكشف علي عدد 900 مريض وصرف جميع الأدوية لهم وتحويل 70 مريض الي مستشفيات جامعة المنصورة لاستكمال باقي الفحوصات واجراء العمليات اللازمة ، كما تفقدوا القافلة البيطرية والزراعية والتي يتم فيها توقيع الكشف علي كافة أنواع الماشيه ، كما افتتحوا معرض المشغولات اليدوية للجنة المشروعات الصغيرة ومركز تنمية ورعاية الطفولة التابعان لجامعة المنصورة 


واستمع كل من " نائب المحافظ ونائب رئيس الجامعة " الي مطالبات  أصحاب الاحتياجات الخاصة ومشاكل المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتم حصرها لدراستها والعمل علي حلها .


حضر الجولة الدكتورة سارة عبدالحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والدكتورة إيمان ابوالفضل منسق حياه كريمه بجامعة المنصورة ومنسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة  .

الدقهلية شربين مبادرة حياة كريمة جامعة المنصورة قافلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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