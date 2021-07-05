بعد تخطيطه للهجوم على سجن أربيل.. من هو الداعشي سبهان الرفاعي

نشر مجلس أمن إقليم كردستان العراقي، اليوم الاثنين، اعترافات لقيادي داعشي خطط لتهريب سجناء خطرين من سجون أربيل.

وأكد مجلس أمن كردستان، حصوله على تسجيل صوتي للمتحدث باسم داعش يأمر عناصره بتدمير أسوار السجون، وفقا لقناة “الحدث”.

وذكر مجلس أمن الإقليم أنه "أحبط مخططا لتنظيم داعش لمهاجمة إحدى مؤسساته الأمنية بغية تهريب عناصر التنظيم المعتقلين في أربيل".

من هو صاحب المخطط

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن الداعشي سبهان عبدالسلام سالم عبد الله الرفاعي، من محافظة نينوى، ولد 1970.

وقال في مقطع فيديو لاعترافاته، إنه انتمى في عام 2014 لتنظيم داعش في "ولاية نينوى"، في "هيئة التطوير والتصنيع - قسم التفخيخ"، وعمل في التنظيم حتى تحرير الموصل.

وتوجه الرفاعي إلى كركوك، ومكث فيها لفترة، ثم جاء إلى أربيل ليتصل بعد فترة قصيرة بأخيه محمود، والذي يقيم في تركيا للاتصال بتنظيم داعش، بهدف إعادته للعمل، حيث عاد للعمل في "ولاية الجزيرة".

وبحسب اعترافاته، فإنه وقبل فترة قصيرة، اتصل بشخص يدعى "ياسر" ويلقب بـ "أبو عزام"، وطلب منه تصوير المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل، لتنفيذ عملية لتهريب السجناء بأمر من "الخليفة".

وحصلت الأجهزة الأمنية على تسجيل صوتي للمتحدّث باسم تنظيم داعش، "أبو حمزة القرشي"، يأمر عناصر التنظيم بـ"تدمير أسوار السجون وفك أسرى المسلمين من سجون الملاحدة والمرتدين"، حسب قوله.

وقام الرفاعي بتصوير مديرية مكافحة الإرهاب بسيارته الشخصية، وأرسل الفيديو المصور إلى المسمّى ياسر "أبو عزام"، حيث اتفق معه بأن يرسل مع أشخاص، المواد التي ينفذ من خلالها العملية.

وتم اعتقال الرفاعي من قبل أجهزة الأمن في إقليم كوردستان قبل تنفيذ العملية التي خطط لها التنظيم.

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، أن المقاتلات الأمريكية التي استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي، الاثنين، في العراق وسوريا، لم تنطلق من قواعد بمطار أربيل الدولي.