الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرف لبنان: تخصيص 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية والدقيق

مصرف بيروت
مصرف بيروت

أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، أنه سيدفع ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والدقيق.

وجاء قرار مصرف لبنان عقب تحذير نقابة الأدوية اللبنانية من قرب نفاد الدواء خلال الشهر الجاري.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قوله في بيان "سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف، والتي تتعلق بالأدوية، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية".

وأشار سلامة إلى أن ذلك سيتم وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة، استنادا إلى قرار الحكومة المبلغ إليه يوم الجمعة 2 يوليو 2021، ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار، يغطي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الدقيق، بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية.

ودخلت الأزمة الصحية في لبنان مرحلة جديدة، مع تحذير نقابة مستوردي الأدوية من نفاد مخزون العقاقير الدوائية، واحتمال نفاد مئات إضافية خلال شهر يوليو الحالي.

من جانبها، أعلنت نقابة الأدوية أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر، وأن الشركات المستوردة لم تحصل على موافقات لمعاودة الاستيراد.

جاء ذلك عقب أيام من إعلان رئاسة الجمهورية عن اتفاق مع رئاسة حكومة تصريف الأعمال والبنك المركزي ووزارة الصحة على الاستمرار في سياسة دعم الدواء.

وفى وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، تسجيل 46 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد لوافدين من 10 بلدان.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 75 حالة لمقيمين و26 حالة لوافدين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 545 ألفًا و671 حالة، فضلًا عن تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7863 حالة.

ولم تعلن وزارة الصحة العامة اللبنانية حصرا بالعدد التراكمي للإصابات بالمتحور سريع الانتشار منذ ظهوره وحتى اليوم.

مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان الأدوية الحيوية الطحين بيروت لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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