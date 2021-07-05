المحرصاوى يفتتح ستديو الإذاعة والتليفزيون بـ«إعلام الأزهر»

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قاعة الإمام عبدالحليم محمود للمناقشات العلمية بكلية الإعلام والتي تم تجهيزها بالمجهودات الذاتية من أعضاء هيئة التدريس ومحبي كلية الإعلام.

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، إن القاعة تضم 80 مقعدا ومجهزة بالأدوات التكنولوجية الحديثة واختير اسم الإمام الراحل عبدالحليم محمود تقديراً لجهوده في خدمة الأزهر وتأسيسه لهذه الكلية.

وأضاف الدكتور رضا عبدالواجد، وكيل الكلية، أن عمليات التطوير مستمرة في كلية الإعلام، حيث تم تجهيز معمل الحاسب الآلي بأجهزة حديثة تمكن الطلاب من متابعة التطورات المتلاحقة للإعلام، كما تم تجهيز استديو الإذاعة بما يتناسب مع المتطلبات اللازمة لطالب الإعلام.

وأوضح الدكتور إسلام عبدالرءوف، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، أن الاستديو تم تجهيزه بجهود ذاتية وهناك مراحل أخرى مستمرة في عمليات التطوير تسهم في التدريب العملي لطلاب قسم الإذاعة ثم عرض نموذج لأحد مشروعات التخرج المتميزة التي أشادت بها لجان التحكيم .

وافتتح الدكتور محمد المحرصاوي، مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة لتحويل مبنى الجامعة الرئيسي والمداخل الرئيسية إلى مبنى بيئي متكامل كدعم من المنتدى المصري للتنمية المستدامة.

وقال المحرصاوي إن تحويل إنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية، وتكثيف زراعة الأشجار الخضراء بحرمها الجامعي، يأتي ضمن توجهات الدولة في توفير الطاقة، ويسهم في تخفيض النفقات ويعمل على إنشاء مكان صحي، مقدماً الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجهات المشاركة معها التي أنجزت في الانتهاء من هذا المشروع وتركيب الخلايا الشمسية خلال فترة وجيزة.

وتابع رئيس جامعة الأزهر عمليات التطوير في قسم الأرشيف وحفظ الملفات بالجامعة، مؤكدا أنه جار الانتهاء من تطوير القسم لتتواكب مع متطلبات العصر وفق أحدث النظم في الأرشفة.

وأوضح المحاسب مجدي أبوسكين، أمين عام الجامعة، أنه يجري الآن استبدال النظام الأرشيفي القديم بنظام إلكتروني يسهم في إنجاز العمل وبدأنا في وضع كافة الملفات في أجهزة حديثة مزودة بأجهزة تكنولوجية بمجرد الضغط على رقم الملف يتم الوقوف عليه، وتجهيزه، وقد تم تكليف الدكتور حسن حسني، مدير عام الشئون الإدارية، وحسن الشرقاوي، مسئول الملفات بمتابعة التجهيزات واستمرار الخدمة لأعضاء هيئة التدريس لحين الانتهاء من التجهيزات.

وعقدت جامعة الأزهر اليوم، مؤتمرا صحفيا، بمقر الأمانة العامة بمدينة نصر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي ، رئيس الجامعة والنواب لتدشين عدد من المشروعات الجديدة التي تقوم بها الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشمل المؤتمر لقاء مع قيادات الجامعة يعقبه عرض الانجازات التي تمت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم زيارات ميدانية لافتتاح المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وبعض القاعات الجديدة، والأعمال الإنشائية بالمدن الجامعية.