محافظ السويس: انتهينا من مشروعين صرف بعرب المعمل وجار تطوير المنطقة

قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، إن المحافظة انتهت من إقامة مشروعين كبيرين للصرف الصحي بعرب المعمل وذلك لخدمة عدد السكان الكبير بها بعد غياب سنوات طويلة لم يتم تطويرها.

وتفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي و السكرتير العام المساعد العميد ايهاب سراج الدين، اعمال التطوير التي تجري بمنطقة عرب المعمل بحي عتاقة ، مشيرا الي انه جاري حاليا أعمال تطوير ورصف عدد من شوارع المنطقة.

وشدد المحافظ علي حي فيصل على استمرار أعمال إزالة التعديات والإشغالات وعمل محاضر للمخالفين و تحويلهم للنيابة ، مشددا علي المواطنين الحفاظ علي ما يتم تطويره والنظافة العامة والشكل الجمالي للسويس.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن العمل على قدم وساق في مشروعات التطوير ورصف الشوارع و المرافق و الخدمات العامة لخدمة للمواطنين.

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