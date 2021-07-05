الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«من وحي الآثار».. كتاب جديد لرضا عبد الرحيم بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار إضافة للنشر والتوزيع، كتاب "من وحى الآثار "للكاتب الدكتور رضا محمد عبد الرحيم، ومن المقرر طرحه خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52 فى الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو الجاري.

 

استغرق إعداد الكتاب خمس سنوات، وهو يحتوى على خمسة وعشرين مقالا فى مجالات الآثار والتاريخ والأداب والفنون، وأختار الكاتب عنوانه "من وحى الآثار" تيمنا  بكتاب ابن مدينته الكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعى "من وحى القلم"، والذى يُعد من  أجمل ما كتب الرافعى،وهو أيضا عبارة عن مجموعة من  مقالات’ النقدية .وكان لبعض مقالات كتاب من وحى الآثار الحظ فى النشر ببعض المجلات العربية كالشارقة الثقافية ومجلة العربى الكويتية ،كما كان لبعضها الحظ بالنشر فى جريدة أخبار الأدب المصرية، وموقع بوابة الحضارات التابع لمؤسسة الأهرام القومية.

 

يقدم للكتاب عالم الآثار المصرى أ.د.عبد الرحمن العايدى قائلا: هذا الكتاب جمع فيه الكاتب بين خلفيته العلمية وخبرته فى مجال الآثار وأسلوبه الأدبى والروائى الرصين،فتخرج عباراته بليغة دون تعقيد ومعبرة بعيدا عن التكلف والمبالغة.وقد تناول الكاتب موضوعات أثرية وتاريخية.. فنية وأدبية أيضا بأسلوب رقيق سهل وفى الوقت ذاته ممتع.ولم يكتف بسرد الوقائع والأحداث بقدر إهتمامه إلى جانب تنوعها بإضافة فلسفته الشخصية المتسقة مع ثقافته الموسوعية ،فنقرأ إلى جانب الإكتشافات الأثرية التى لا يعلم عنها الكثيرون شيئا، إهتمامه بموضوعات وعلوم حديثة مثل كيفية حماية هذا التراث الإنسانى خاصة فى زمن المحن والحروب ،ثم ياخذنا فى رحلة عن كيفية إدارة هذا التراث الإنسانى، ومن تاريخ المكان يعبر بنا غلى تاريخ الإنسان وتجاربه الحياتية عبر الزمان قديما وحديثا .ويتميز الكتاب بتنوع موضوعاته وأنه يسهل للقارىء العادى والمتخصص فهمها والإستمتاع بمضمونها.

 

جدير بالذكر أنه صدر للكاتب كتب ثلاث هى صرخة ناووس مجموعة قصية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2015م، ومسرحيتان (محاكمة هيرودوت ورسائل خوفو السرية)عن دارالنهى للنشر والتوزيع 2016م، وكتاب فى أدب الرحلان بعنوان "أيام فى طوكيو"عن دارأطلس للنشر والتوزيع 2018م.

معرض الكتاب صدر حديثا دار إصافة محمد عبد الرحيم من وحي الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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