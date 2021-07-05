«مارفل» تعلن موعد طرح فيلم المغامرة Black Widow لـسكارليت جوهانسون

أعلنت شركة ديزني العالمية بالتعاون مع مارفل استديوز عن موعد طرح فيلم المغامرة والخيال العلمي Black Widow بطولة النجمة العالمية العالمية سكارليت جوهانسون، وذلك يوم الخميس الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، في جميع دور العرض السينمائية العالمية والمحلية.

في فيلم التجسس المشوق المليء بالحركة لمارفل استديوز، بلاك ويدو، تواجه ناتاشا رومانوف المعروفة ببلاك ويدو الأجزاء المظلمة من حساباتها حين تبرز مؤامرة خطيرة مرتبطة بماضيها. تطاردها قوة لن يردعها رادع لإسقاطها، لذا على ناتاشا التعامل مع ماضيها كجاسوسة والعلاقات المفككة المتأتية عنها قبل أن تصبح عضوًا في فريق أفينجر بوقت طويل.



تعود النجمة العالمية سكارليت جوهانسون بفيلم "الأرملة السوداء" والذي تدور الأحداث في الفيلم الجديد خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد عدد كبير من النجوم على رأسهم، النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز ووت فاجبينلي وراي وينستون وفيلم Black Widow من تأليف ديفيد هايتر ومن إخراج كيت شورتلاند، وكان مقررًا أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية، ولكن وباء كورونا أجل خطة شركات الإنتاج العالمية الكبرى وتقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري.

وتعد هذه هي المرة السابعة في الفيلم الجديد التي ستلعب فيها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون دور "الأرملة السوداء أو ناتاشا رومانوف" بعد سلسلة من الأعمال خلال السنوات الماضية حققت فيها نجاحات كبيرة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة والت ديزني العالمية، بمشاركة بيسكار، عن طرح أحدث أعمالها الفنية فيلم الأنيميشن الاجتماعي الجديد "Turning Red"، وذلك شهر مارس خلال عام 2022 المقبل، ضمن خطتها الجديدة لأحدث أعمالها الفنية بعالم الرسوم المتحركة، وطرحت شركة ديزني صورة جديدة من مراحل إنتاج فيلم Turning Red، والذي أظهر ملامح عمل يناقش إحدى قضايا التنمر من قبل الأطفال لأصدقائهم.

ويستعرض الفيلم حكاية فتاة مراهقة تتحول إلى باندا حمراء عملاقة عندما تتحمس، نشاهد في الصورة الفرق الهائل بين الفتاة وهي على شكل باندا حمراء عملاقة وبين أحجام الأولاد الآخرين في المدرسة، وكيف تبدو الفتاة حزينة ومحرجة من نظراتهم لها.

وكانت ديزني قد طرحت خلال الأيام الماضية فيلم الأنيميشن الجديد "luca" بجميع دور العرض السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع صالات العرض المصرية، والذي حقق إيرادات عالية منذ أيام قليلة من طرحه.