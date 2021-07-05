الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تشكر وزير العدل لإعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـDNA

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، لسرعة استجابته لطلب وزيرة الهجرة إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـDNA، والتي تتطلبها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين.

كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بتوجيهات وزير العدل بالتيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

كانت وزيرة الهجرة قد تقدمت بالتعازي لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية وإعلان الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين كانوا يعملون في قبرص.

وصرحت الوزيرة بأنه جاري تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا الحادث، للعمل على  البيانات المطلوبة لإنهاء كافة إجراءات عودة الجثامين في أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية، ويتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة في التعرف على هوياتهم.

وكانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى هناك، وقد أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري في قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية وإعلان الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق.

وصرحت وزيرة الهجرة بأنه جاري تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا الحادث، وذلك للعمل على البيانات المطلوبة لإنهاء كافة إجراءات عودة الجثامين في أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية ويتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة في التعرف على هوياتهم.

الهجرة نبيلة مكرم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قبرص جثامين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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