«الأخدود».. رواية جديدة لـ محمد الخطيب عن دار بتانة للنشر

صدر حديثًا عن دار بتانة رواية "الأخدود" للروائي والباحث والمستشار محمد الخطيب، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو الجاري.

أما عن رواية الأخدود فهي تتعرض لثلاثة أزمنة تاريخية مختلفة، يختلف فيها الأبطال والأحداث. تدور حول ما قد يربط ويوحد بين جماعة من الناس رغم بساطته، ورغم اختلاف جنسياتهم وأعمارهم وأديانهم، فكان هذا الرابط جسرًا، ربط بين أطياف بل وعصور مختلفة، شارك فى بنائه ومات فى سبيله من جميع الأديان.

ليتضح لنا فى العصر الحديث عند مطاردة أحد المتطرفين أركان المؤامرة التى تقوم على إنشاء مملكة جديدة هدفها ماء النيل، وعملتها رمز لضحايا الجسر، تستخدم التاريخ مبررًا لتلك الكراهية، ويكون على مصر الرد، ولكن قبل ذلك عليها أن تفسر الحاضر فى ضوء التاريخ.

ليتمكن بطل الرواية وهو محقق مصرى يجيد أدوات البحث التاريخى من فك طلاسم تلك المؤامرة.

أما عن محمد الخطيب فهو "مستشار" نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو اتحاد كتاب مصر شعبة رواية.

صدرت له رواية تحت الحصار - دار السعيد للنشر- 2019، رواية أخطر الرجال - دار السعيد للنشر-2019، كتاب خلف المنصة - دار السعيد للنشر-2019، رواية البهلوان - دار السعيد للنشر- 2018.

صدرت له العديد من المؤلفات التاريخية منها تحرير كتاب "قضايا الدولة تاريخ تليد وحاضر مجيد" صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2020، كتاب " قناة السويس من المهد حتى التحرير " 2020، كتاب مبادئ أحكام محكمة النقض والإدارية العليا في منازعات رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية 2020، كتاب الفارق في منازعات رجال القضاء بين قضاء النقض والإدارية العليا 2020 –دار النهضة العربية، كتاب الحقوق المالية والتأمينية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية 2020-منشاة المعارف بالإسكندرية، كتاب "بعض من المفقود في القضايا والفتاوى والعقود" 2019، كتاب دليل الوفاء عند اكتمال العطاء 2019، كتاب "عصر النخبة" يتحدث عن أهم رجال القضاء المصرى حتى الأجانب منهم وأثرهم فى الحياة المصرية سياسيًا واجتماعيًا -2017، كتاب قضايا الدولة عبر التاريخ يتحدث عن نشأة القضاء المصرى الحديث-2016، الدليل الذهبي لأعداد وأحكام مجلة هيئة قضايا الدولة 2015.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت شعار «في القراءة حياة»، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التى يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.