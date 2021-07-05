طلعت مصطفى تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ..15 مليار جنيه مبيعات «نور» فى 21 يومًا

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة-أكبر مطور عقاري في مصر- مسيرة تحقيق الأرقام القياسية بالقطاع العقاري المصري، وآخرها ما أعلنته الشركة في بيان للبورصة المصرية، أمس الأحد، تحقيق مبيعات غير مسبوقة تزيد على 15 مليار جنيه من مشروع مدينة نور خلال نحو 21 يومًا، لتصبح أعلى مبيعات حققها مطور عقاري في مصر عند إطلاق مشروع لأول مرة، نتيجة معدلات الطلب غير المسبوقة من عملاء المجموعة الحاليين والجدد، وذلك بفضل إجراء المجموعة دراسة مفصلة للسوق وفهمها لاحتياجات الشريحة المستهدفة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين طويلي الأجل على مستوى الاقتصاد الكلي، ثم توفير وحدات متنوعة بخطط سداد جذابة وتنافسية للغاية لفترات تصل إلى 5 أو 10 أو 15 عامًا.

ويأتي هذا النجاح الضخم لمشروع "نور" دليلًا على حسن إدراك إدارة مجموعة طلعت مصطفى لحاجة السوق لخطط سداد طويلة الأجل ومعقولة التكلفة، وتعمل أساليب السداد هذه على تحسين قدرة المشتري على تحمل تكلفة المنتج بسرعة، وإطلاق العنان للطلب الإضافي غير المستغل، ويتم توفيرها دون أي تأثير على سيولة الشركة ووضع رأس المال العامل في المستقبل، وتم تحقيق خطط السداد الأطول المطبقة في نور من خلال آلية تحوط فريدة متفق عليها بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، مما أدى إلى القضاء على أي مخاطر مستقبلية لأسعار الفائدة على المجموعة مع تقديم خطط السداد طويلة الأجل والميسرة.

وبفضل هذه الخطط، ستتمكن مجموعة طلعت مصطفى القابضة من خصم شيكات متبقية على عملاء نور بعد الاستلام تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه، ويبلغ صافي قيمتها بعد الخصم 9 مليارات جنيه (وهو ما يغطي مبيعات إجمالية بقيمة 33 مليار جنيه) بتكلفة ثابتة، والتي تمكنت المجموعة من إدراجها في تسعيرها لخطط السداد الخاصة بها عند الإطلاق.

ويأتي إطلاق الشركة لمدينة نور تتويجًا لثمرة جهود مكثفة على مدار عامين من البحث عن فرص جديدة لنمو المجموعة، وتحديد تلك الفرص المتاحة، وتحقيقًا للرؤية التي تتبناها إدارة المجموعة على المدى البعيد بإنشاء مدن مجتمعية سكنية مجهزة ببنية تحتية وخدمات تمتاز بالجودة وتحقق في الوقت نفسه قيمة وعائدات طويلة الأجل على مساهمي المجموعة، وتمثل المدينة استجابة لحاجة السوق الحالية غير المحققة لمدينة حديثة ومتكاملة تدعمها التقنيات الذكية والبنية التحتية المتطورة.

وستضم مدينة نور نحو 121 ألف وحدة سكنية تقريبًا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات غير السكنية كالمساحات التجارية وفندق خمس نجوم ومدارس وجامعة دولية وغيرها من الخدمات الأخرى، ويركز تصميم المدينة على الاستدامة البيئية واستغلال تضاريسها الطبيعية لخلق تجربة حقيقية وطبيعية لقاطني المدينة، وزيادة مساحات المشاة والحارات المخصصة لراكبي الدراجات والتركيز على الصحة واللياقة، وتنتهج المدينة نفس المعايير التي تتبعها المجموعة في تصميم وتطوير مدنها الحالية مع مراعاة عنصري الحداثة والتطوير والابتكار واستخدام وتطبيق التقنيات الذكية مما سيقلل بدرجة ملحوظة من تكاليف التشغيل على المدى البعيد ويعزز من الخصوصية والاتصال وسهولة حصول قاطني المدينة على خدمات وبنية تحتية تمتاز بالجودة.