الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميرة سعيد تستعد لألبومها الجديد بالتعاون مع محمد رشيدى

سميرة سعيد
سميرة سعيد

 تعاقدت شركة SS Production للديفا سميرة سعيد مع شركة "RP MUSIC" لصاحبها محمد رشيدي في شراكة إنتاج ثلاثة أعمال جديدة من ألبومها الجديد "سميرة ٢٠٢١" ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها.

 

ووقع اختيار الديفا سميرة سعيد ورشيدي على "مون شيري" Mon Cheri لإطلاقها للجمهور في منتصف الشهر الجاري.

 

"مون شيري" تحمل طابع وأجواء السبعينيات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز. وقام بإخراجها نضال هاني.

 

كما تعاونت "الديفا" في هذه الأعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين "بلال سرور" و"محمد حمزة" ومن الشعراء "محمد القياتي" و "شادي نور" ومن الموزعين "هاني يعقوب" و"هاني ربيع".

 

وكانت الفنانة سميرة سعيد قد أعربت عن سعادتها لتعاونها مع الموزع طارق مدكور، قائلة: طارق مدكور موزع عالمي وشاطر جدًا ولا يقل شطارة عن أي حد عالمي.


وأضافت سميرة سعيد خلال لقائها مع باسم كميل وسارة المنذر على راديو إنرجي ٩٢.١ : ما أقدمه هو منفذ للكثير من الأمور في حياتنا خاصة أننا في مجتمع به مجموعة من التقاليد والعادات، وكشفت سعيد عن أنها إن لم تكن فنانة كانت ترغب في أن تكون بعمل له علاقة بالفن والذوق والإتيكيت أو مهندسة ديكور.

 

وكانت النجمة سميرة سعيد قد شاركت متابعيها منذ أيام قليلة وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها وهي تدندن على أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بليل"، التي طرحتها مؤخرًا عبر يوتيوب، ونشرت الديفا، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام الأغنية والتي ظهرت فيها داخل سيارة وهي تردد كلماتها، ومنها: " الميزة تصاحب نفسك، تزعل تفرح مع نفسك".

قدم تصوير منتصف خلال رشيد جديدة جديد تعاون فرح عمل قطع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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