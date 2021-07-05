شكري يلتقى مندوب تونس للتنسيق بشأن جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في نيويورك السفير طارق الأدب مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية، ‏في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول ‫سد النهضة.

يذكر أن تونس تشغل الآن مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي الذي من المقرر أن يناقش أزمة سد النهضة الخميس المقبل.

شكري يجري اتصالاً بوزير خارجية فيتنام

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

واستعرض شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب.

السودان يتمسك بموقفه

وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في وقت سابق اليوم رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص مياه نهر النيل خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددا على أنها مخصصة لمناقشة ملء وتشغيل السد فقط، ودعا إلى ممارسة الضغوط الخارجية على أديس أبابا لحثها على العودة للمفاوضات وعدم الإقدام على ملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب.

وفي سياق متصل، دعت السودان فرنسا للضغط على إثيوبيا لمنع ملء سد النهضة من جانب واحد وفقا لما نقلته العربية.

وأشار بيان صدر اليوم عن وزارة الموارد المائية والري في السودان، أن عباس ناقش مع السفيرة الفرنسية لدى بلاده إيمانويل بلاتمان، سير ملف مفاوضات سد النهضة، حيث جدد "رفض السودان القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة"، مؤكدا "أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط"​​​.

كما أشار خلال الاجتماع الذي عقد في الخرطوم أمس، أن "السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور اكبر للمراقبين و الخبراء"، مشيرا إلى أن "قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية".

وطالب وزير الري بضرورة "ممارسة الضغوط الخارجية علي أثيوبيا حتي لا يتم الملء من جانب واحد وأن تعود إثيوبيا للمفاوضات للوصول إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف".