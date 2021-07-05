بعد إقرارها بمجلس الوزراء.. تعرف على الاشتراطات الجديدة للبناء

يتساءل كثيرون عن اشتراطات البناء الجديدة بعد بدء سريانها منذ أمس الأحد، وبدأت معها تراخيص البناء وفقًا لشكلها الجديد، حسبما حدده مجلس الوزارء في شهر أبريل الماضي، ضمن جهود الدولة للقضاء على البناء العشوائي، ومواجهة المخالفات التي تُسبب مخاطر لقطاني العقارات.

إذا كنت مُقبلًا على البناء بعد اليوم، فعليك أن تعرف ما هي الارتفاعات المسموح بها بالنسبة لك، والتي يجري تحديدها وفقًا للمساحة العرضية لشارعك.. سيكون الارتفاع الأقصى لك مرتبطًا بعرض الشارع الخاص بك، سيزداد معه، وينخفض وفقًا له.

فكما وردت الشروط التي حددها مجلس الوزارء لمنح تراخيص البناء، فإنه في حالة كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فإن الارتفاع المسموح به في هذه الحالة يكون 10 أمتار، أي طابق أرضي، وطابقين اثنين علويين.

اشتراطات البناء الجديدة نصت أيضًا على أن يكون الارتفاع المسوح به في المباني التي يبلغ عرض شوارعها من 8 إلى 12 مترًا، يكون حد الارتفاع الأقصى 13 مترًا، أي طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.. وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا فإن الارتفاع الأقصى المسموح به لهذه المباني يُصبح طابق أرضي و4 طوابق علوية.

الارتفاعات التي سيجري حساب عدد الامتار بها، ستشمل أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري ـ وفقًا لقرار مجلس الوزارء.

تأتي هذه الخطوة إلى جانب جهود الدولة في الفترة الأخيرة للقضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة، وإعادة تخطيط المناطق التي يجري نقل السكان منها، بشكل حضاري، ومنحهم وحدات سكنية في مناطق ضمن المشروعات السكنية الجديدة التي تدشنها الدولة، والتي تُراعي توفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة لوجود مدارس ومستشفيات وكافة المرافق والخدمات، ومساحات خضراء وملاعب لممارسة الرياضة.