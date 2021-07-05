الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بحب الصيف».. روّاد السوشيال يتفاعلون مع حنان مطاوع: واحنا بنحبك

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة لها وهي ترتدي ملابس صيفية خفيفة ذات لون أبيض وبطيخي، بسيطة، وهو ما أثار إعجاب رواد السوشيال وجمهور الفنانة حنان مطاوع.

 

وعلّقت الفنانة حنان مطاوع على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية قائلًة: "بحب الصيف"، ولاقت الصورتفاعل كبير من قِبل روّاد السوشيال ميديا ومتابيعها، وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع الصور التي نشرتها.

 

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" على الصور التي نشرتها الفنانة حنان مطاوع قائلًة: "الحيتان كلها بتحب الصيف"، ليعلق محمد حمادة، من جمهور الفنانة حنان مطاوع، وكتب قائلًا: "قمر طول عمرك، وحوت كمان تمثيل ومفيش منك".

 

وعلقت تغريد أحمد من رواد السوشيال ميديا وجمهور الفنانة حنان مطاوع، على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية: "وانا بحبك انتي والصيف"، واتفقت معها في الرأي سماح أحمد من روَاد السوشيال ميديا: "اللهم بارك يا قمري"، فيما استنكرت منال محمد، من روّاد السوشيال ميديا قائًلة: "احنا بنحبك بس ليه الصيف والتلزيق مش شايفة سايحيين إزاي".

 

وشاركت حنان  مطاوع فى الماراثون الدرامى الرمضانى الماضى بمسلسل "القاهرة كابول" لعام 2021 مع الفنان طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، ونبيل الحلفاوى وأحلام الجريتلى ويسرا المسعودى وخالد كمال، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على.

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع صور انستجرام سوشيال

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وائل لطفي

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