الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامي جنوب الدقهلية»: تسهيل الكشف عن أسماء المتهمين قبل جلسات الجنح بـ3 أيام

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلن عمرو أبو عيش وكيل مجلس نقابة محامي جنوب الدقهلية، عن الاتفاق مع مدير نيابة مركز ميت غمر على تسهيل عملية الكشف عن أسماء المتهمين قبل جلسات الجنح المستأنف بثلاثة أيام.

 

وقال عمرو أبو عيش وكيل الفرعية، إن ذلك الاتفاق جاء حرصًا على تذليل العقبات التي تعرقل المحامين أثناء تأدية رسالتهم، مشيرًا إلى أن مجلس الفرعية بالكامل يسعى إلى خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

 

وأضاف وكيل الفرعية، أن المحامي عليه أن يتقدم بطلب للموظف المختص عن عملية الكشف؛ على أن يكون مرفق به صورة ضوئية من الرقم القومي، ومثبت به رقم الدعوى، وتاريخ الجلسة والرول.

 

فيما التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين بمكتبه بالنقابة العامة، مجلس نقابة محامي المنيا، برئاسة النقيب علاء حسن، وحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة.

 

وصرح محمد الكسار، أن اللقاء شهد اللقاء موافقة النقيب العام على طلب النقابة الفرعية بتجديد وفرش استراحات السادة المحامين بكافة الجزئيات، وتجهيزها بما يلزم لها، لتكون لائقة بالزملاء، وذلك بعد عرض المقايسات على سيادته.

 

ومن جانبه وجه علاء حسن، الشكر للنقيب العام على دعمه المستمر للمحامين وسعيه للارتقاء بمهنة المحاماة، حاملا إليه شكر وتحيات كافة محامي المنيا.

 

وسبق أن التقى عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة استئناف بني سويف محمد الكسار، رئيس محكمة استئناف بني سويف بالإنابة المستشار جمال عبد الحكيم، وذلك لتسهيل عمل السادة المحامين في محاكم المنيا وبني سويف والفيوم.

 

وأوضح عضو مجلس النقابة، أن اللقاء حضره عضو المجلس عن الإدارات القانونية علي الصغير، ونقيب المنيا علاء حسن، وتناول اللقاء توفير مكان للمحامين خاصة في الدوائر التي تنظر القضايا داخل غرفة المداولة، مضيفًا، أن رئيس المحكمة وعد بحل هذه المشكلة بنقل مكان انعقاد بعض الدوائر وتوفير الأماكن ونقل حفظ القضايا لخارج المحكمة لتوفير الأماكن.

تذليل العقبات الرقم القومى ميت غمر موظف اسماء المتهمين الجمعية العمومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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